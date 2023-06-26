巴黎男裝周／愛馬仕最帥陰影手袋誕生　泰容助陣LOEWE「枕頭套新裝」超萌

記者鮑璿安／綜合報導

2024春夏男裝周寫下完美結尾，巴黎看點HERMES（愛馬仕）以及LOEWE皆在24日登場，愛馬仕玩轉夏季光影與清透材質，於巴黎耶納宮打造出獨特日光失重感，迎接新季「陰影」Haut à Courroies手提包誕生。LOEWE則邀請新任品牌大使韓團NCT泰容（Taeyong）光臨，為童趣又夢幻的春夏新裝注入活力。

▲愛馬仕創意總監Véronique Nichanian為2024夏季男裝系列精心刻畫的恬淡舒適 。（圖／品牌提供）

「猶如夏日微風般柔軟甜美，被溫柔的力量攪動著。 以建築為靈感的服裝。 整體運用鏤空設計，營造出日光的失重感。」不難想像出愛馬仕創意總監Véronique Nichanian為2024夏季男裝系列精心刻畫的恬淡舒適，首先表現在飾有遮陽傘條紋的科技材質長袍和沙灘西裝外套上，混合礦物材質色調，令人看了就感到冰涼消暑，塑造出簡約又實穿的搭配靈感。

▲ Haut à Courroies Coup de Soleil 大型手提包 。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕2024春夏男士配件 。（圖／品牌提供）

品牌始終在馬術傳統中深化和創新，擁有駿馬馬鞍輪廓的Della Cavalleria 印花注入網眼小牛皮雙面羅紋夾克、 外套、 T-shirt和背心，採用全新材質橡膠小羊皮和科技網眼布打造雙面連帽夾克，是精品運動化的一大體現。視線向下移動至腰間，則有以韁繩皮革縫製的雙圈馬鐙腰帶，從細節致敬工藝之美。重頭戲配件方面，這顆搶走全場視線的Togo 小牛皮 Haut à Courroies Coup de Soleil 大型手提包，呼應夏季陰影形塑出鑰匙鎖頭、皮革蓋的褪色模樣，也可俏皮解讀為曬出一道淺色印花；伴隨著H帆布 Garden Party Voyage 提包，打造海灘邊最亮麗奔放的配件。





▲泰容 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 玩轉比例與尺寸 。（圖／品牌提供）

LOEWE 的童趣魔法總不會讓人失望，在2024 春夏男裝系列秀場攜手美國藝術家 Lynda Benglis陳設巨型噴泉雕塑裝置，進而帶出感官和比例之間的認知。放眼望去，模特兒演繹著顯得長腿高腰的新裝，示意高腰褲的時尚經典再次回歸，看似日常的條紋襯衫、牛仔褲、西裝外套品項，加入本季重點元素水晶、細條紋等，遊走全身，打造出連體般的奇妙廓形。轉瞬間又如照射到放大鏡，神似枕頭套造型的方形上衣以細長縫衣針貫穿，像從童話故事來到現實世界，讓人驚呼連連。另外，超大尺寸包款設計有絨面皮 Pebble 水桶包及 Puzzle Fold 手挽提包，與服裝的強烈線條比例呼應，也為大包開闢更多可能性。

▲大尺寸絨布水桶包 。（圖／品牌提供）

▲Puzzle fold托特包 。（圖／品牌提供）