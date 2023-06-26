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巴黎男裝周 ／Vernon合體菲董！KENZO把柔道服、青海波變潮「掀巴黎東京風」

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記者鮑璿安 ／綜合報導

自藝術總監Nigo執掌KENZO 以來，為時尚迷展現了日式文化與巴黎風貌的創新結合，在最新登場的2024春夏男女裝系列達到高潮，他以日本傳統柔道服轉換為各式長短版外套，更將Seigaiha青海波印花投射在靛藍色丹寧之上，KENZO全球首位品牌大使崔瀚率（Vernon）及LV男裝總監Pharrell Williams也一同受邀看秀，製造更多話題性。

▲▼ 巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲藝術總監Nigo混合日式傳統文化在時裝中 。（圖／品牌提供）

這場秀選址於德比利行人橋（Passerelle Debilly）上舉行，背景是知名地標埃菲爾鐵塔，貫穿1970年代後期日本流行音樂City Pop，連結品牌創辦人高田賢三先生的傳統遺產與Nigo的當代視野，藉此帶出服裝多樣化風貌。像是柔道上衣被重新詮釋為工裝夾克，日式傳統紋樣青海波圖（seigaiha）以靛藍色呈現，如海浪般連綿不絕；女裝則以輕薄透明的面料層疊，不免在過往檔案庫中尋找新意，以重新詮釋的印花點綴，於西方衣著輪廓中覆蓋傳統特質。

▲▼ 巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲超現實風格玫瑰印花 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲KENZO品牌大使崔瀚率Vernon（左）及LV男裝總監Pharrell Williams看秀 。（圖／品牌提供）

每季不曾缺席過的花卉元素，在春夏結合超寫實風格呈現專屬於KENZO的玫瑰印花，結合迷彩圖案創造出Flower Camo，並將其刺繡在丹寧襯衫上，呼應高田賢三先生的手繪花卉。新款運動鞋KENZO PXT成為串連東京和巴黎的象徵，以皮革和絨面革製成，擁有以中底輪廓為基礎的KENZO菱形切割鞋底，打造街頭潮流與巴黎時裝的新穎融合。

▲▼ 巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith 2024春夏男裝定義了新式正裝的五光十色 。（圖／品牌提供）

如何詮釋趣味、別具個人態度的正裝？Paul Smith 2024春夏男裝給了最佳解答，回歸男裝本質，以西裝作為起點和終點，參考了70年代至今的西裝沿革，通過寬版翻領西裝外套、木匠風格縫線工作褲，以及雙排六扣西裝夾克，略帶軍裝色彩和實穿風格，讓男裝不再單一性。細條紋、人字紋麂皮面料、波卡圓點是品牌體現趣味的直接方式，毫無突兀渲染上電影《阿拉伯的勞倫斯(Lawrence of Arabia)》的鮮紅色，帶來視覺上的振奮，進而打造出各式印花百葉窗「Morning Light」、朦朧拼貼畫「Life Drawing」，使春夏衣櫥增添繽紛亮麗。

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關鍵字：

巴黎, 男裝周, 春夏, KENZO

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