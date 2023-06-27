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夏日拖鞋穿搭舒服也要時髦好看　趙露思同款厚底增高又顯腿長

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文／美人圈

舒服的拖鞋也能穿的時髦好看？夏天實在穿不住悶熱的包頭鞋、球鞋，又怕穿拖鞋看起來很邋遢，就來看看潮流明星的私服穿搭，完美示範夏日必備拖鞋時尚，能當氣質仙女也能當潮流辣妹，其中這幾雙拖鞋還能顯高又顯腿長！

明星同款夏日拖鞋推薦品牌

Adidas oringinals Yeezy Slide

除了時尚指標Jennie，名模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、洛瑞哈維（Lori Harvey）、歌手Noah Cyrus都不約而同穿上這雙時尚拖鞋！Adidas和Kanye West聯名推出的Yeezy系列，在當時掀起一波熱潮，是潮流人士必備的拖鞋款式。無論是運動風還是休閒風，都能搭出輕便且時髦的效果！

▲涼鞋 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjne）

▲涼鞋 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲Adidas oringinals Yeezy Slide。（圖／Adidas）

MELISSA

大陸女星趙露思以甜美溫柔的時尚穿搭著名，她憑著一己之力帶火了巴西鞋履品牌MELISSA，在小紅書上不乏可以看到眾人購買同款的分享。基本色黑色和白色的厚底拖鞋超百搭！和夏天服裝搭配起來元氣滿滿，輕鬆穿出溫柔小姊姊的氣息，另外厚底造型也很適合小隻女孩，特顯腿長。

▲涼鞋 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）▲涼鞋 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲趙露思帶火了巴西鞋履品牌MELISSA。（圖／小紅書@趙露思、IG@zhaolusi_rosyzhao）

Coperni涼鞋

最近在歐美時尚圈最紅的拖鞋，就是來自法國Coperni出的女士涼鞋，簡單的設計卻時尚有型！除了有超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）上身的百搭黑色款，喜歡亮色、具有個性的風格，也可以像歌手杜娃黎波（Dua Lipa）選擇鮮豔的亮綠色，自然增高的設計是休閒中的小心機，誰還不是個長腿辣妹！

▲涼鞋 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）▲涼鞋 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲歐美時尚圈最紅的厚底拖鞋。（圖／IG@coperni、@dualipa）

▲涼鞋 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲Coperni涼鞋。（圖／Farfech）

Birkenstocks勃肯鞋

大名鼎鼎的勃肯鞋，幾乎沒有從時尚明星身上退役過，每隔一段時間都會火一波。像是超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和Kedall Jenner私服穿搭都很常看到它的蹤影。最初只在運動健康網站販售的勃肯鞋，因為舒適好穿受到網友們認可，同時又帶有經典的復古感，2021年甚至還被時尚王國LVMH集團旗下子公司收購，與LV、Dior一家親。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▲涼鞋 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲Birkenstocks勃肯鞋。（圖／birkenstock）

LOW CLASSIC X TAW&TOE 

最後是編輯推薦的時尚拖鞋！2023年由韓國設計師品牌LOW CLASSIC和TAW&TOE聯名合作的Platform Flip Flop拖鞋，除了基本的黑白色，還推出了Y2K風的辣妹粉色及富有未來感的高級銀色，特別的配色和小眾設計，讓它一推出就引起熱議，各種代購和潮人們爭相購買，時尚的你不能不認識！

▲涼鞋 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲涼鞋 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）▲涼鞋 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲由韓國設計師品牌LOW CLASSIC和TAW&TOE聯名的拖鞋。（圖／lowclassic_seoul）

想要穿得舒適又時髦不是問題，準備好購入屬於你的拖鞋了嗎？這個夏日來一場嶄新的拖鞋時尚吧！

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 涼鞋, 拖鞋, 穿搭

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