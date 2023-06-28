6款香氛沐浴乳讓洗澡變療癒　茉莉味最受歡迎、MISS DIOR玫瑰更迷人

文／美人圈

炎炎夏日到來，最需要清新怡人的香氛沐浴乳來洗滌肌膚異味、悶黏感！編輯整理六家2023夏日沐浴乳系列，有純淨結合高級香的LE LABO、帶來聯名款和清新果香的LUSH，和重新演釋茉莉花語的Sabon限量系列。帶給你不同的夏日的沁心清爽香氣，抵擋悶熱不適的夏天。

2023夏日香氛沐浴乳

迪奧 MISS DIOR玫瑰沐浴儀式系列

2023最高顏值的沐浴系列現身！早就擁有許多香控鐵粉的MISS DIOR系列，今年全新推出MISS DIOR玫瑰沐浴儀式系列。這系列把「Miss Dior花樣迪奧淡香水」的甜美花香調，與使用在臉部保養系列的極致保濕「格拉斯玫瑰水」融合，兼顧了迷人香氣與洗後舒適的保溼度，讓洗澡成為一種享受，更具儀式氛圍感。

▲MISS DIOR玫瑰沐浴儀式系列（圖／DIOR）

全新玫瑰沐浴儀式系列，都以甜美可愛的玫瑰色軟管包裝，搭配經典「千鳥格紋」。MISS DIOR玫瑰泡泡沐浴露有粉紅晶透凝露質地，與升級配方Miss Dior香氛沐浴皂的透明粉晶皂體，奶油般綿密泡沫，能溫和清潔肌膚不乾澀；MISS DIOR玫瑰去角質乳霜以輕盈乳霜質地溫和代謝老廢角質；MISS DIOR玫瑰晶亮凝霜微珠光晶透凝露質地，使每寸膚觸如絲綢般滑順，還能綻放迷人珠光。

▲（左）MISS DIOR花漾迪奧沐浴皂，120g／NT$1,200；（右）Miss Dior玫瑰泡泡沐浴露，75ml／NT$2,000（圖／DIOR）



LE LABO 末茶26系列

末茶26（THÉ MATCHA 26）香味以柔軟的香根草和富有質感的雪松木為基底，並以誘人的苦橙作提升，帶有高級的純淨感。這次LE LABO推出了末茶26沐浴膠、身體乳以及滾珠香氛油。讓你不只在家使用沐浴膠，也能用滾珠香氛油，將天然舒適的香味隨身攜帶！

▲LE LABO 末茶26沐浴膠，237ml／NT$2000、末茶26身體乳，237ml／NT$2500、末茶26滾珠香氛油，9ml／NT$3300。 （圖／LE LABO）

SABON璀璨茉莉限量系列

茉莉花語是SABON在全球最受歡迎的香氣之一，在茉莉花語的十週年， SABON以茉莉為主角，融入茉莉綠葉、蓮花與竹，打造出高貴純淨的茉莉魅力。

▲（左至右）SABON 璀璨茉莉身體磨砂膏，320g／NT$1,480、璀璨茉莉薰香組，250ml／NT$2,380、璀璨茉莉絲綢身體乳液，200ml／NT$1,380、璀璨茉莉沐浴油，300ml／NT$980、璀璨茉莉淡香精，80ml／NT$2,900、璀璨茉莉護手霜，30ml／NT$380。（圖／SABON）

除限量單品外也推出「璀璨茉莉限量禮盒」，一次滿足精緻的茉莉盛宴，喜歡茉莉味的人絕對不能錯過！

▲SABON璀璨茉莉沐浴保養禮盒（限量精裝錫盒）NT$1,880，內含：淡香精80ml、護髮香噴霧30ml、限量訂製絲巾持香手環。（圖／SABON）

LUSH X 超級瑪利歐兄弟電影版限定聯名系列