6款香氛沐浴乳讓洗澡變療癒　茉莉味最受歡迎、MISS DIOR玫瑰更迷人

文／美人圈
炎炎夏日到來，最需要清新怡人的香氛沐浴乳來洗滌肌膚異味、悶黏感！編輯整理六家2023夏日沐浴乳系列，有純淨結合高級香的LE LABO、帶來聯名款和清新果香的LUSH，和重新演釋茉莉花語的Sabon限量系列。帶給你不同的夏日的沁心清爽香氣，抵擋悶熱不適的夏天。
2023夏日香氛沐浴乳
迪奧 MISS DIOR玫瑰沐浴儀式系列
2023最高顏值的沐浴系列現身！早就擁有許多香控鐵粉的MISS DIOR系列，今年全新推出MISS DIOR玫瑰沐浴儀式系列。這系列把「Miss Dior花樣迪奧淡香水」的甜美花香調，與使用在臉部保養系列的極致保濕「格拉斯玫瑰水」融合，兼顧了迷人香氣與洗後舒適的保溼度，讓洗澡成為一種享受，更具儀式氛圍感。
▲MISS DIOR玫瑰沐浴儀式系列（圖／DIOR）
全新玫瑰沐浴儀式系列，都以甜美可愛的玫瑰色軟管包裝，搭配經典「千鳥格紋」。MISS DIOR玫瑰泡泡沐浴露有粉紅晶透凝露質地，與升級配方Miss Dior香氛沐浴皂的透明粉晶皂體，奶油般綿密泡沫，能溫和清潔肌膚不乾澀；MISS DIOR玫瑰去角質乳霜以輕盈乳霜質地溫和代謝老廢角質；MISS DIOR玫瑰晶亮凝霜微珠光晶透凝露質地，使每寸膚觸如絲綢般滑順，還能綻放迷人珠光。
▲（左）MISS DIOR花漾迪奧沐浴皂，120g／NT$1,200；（右）Miss Dior玫瑰泡泡沐浴露，75ml／NT$2,000（圖／DIOR）
LE LABO 末茶26系列
末茶26（THÉ MATCHA 26）香味以柔軟的香根草和富有質感的雪松木為基底，並以誘人的苦橙作提升，帶有高級的純淨感。這次LE LABO推出了末茶26沐浴膠、身體乳以及滾珠香氛油。讓你不只在家使用沐浴膠，也能用滾珠香氛油，將天然舒適的香味隨身攜帶！
▲LE LABO 末茶26沐浴膠，237ml／NT$2000、末茶26身體乳，237ml／NT$2500、末茶26滾珠香氛油，9ml／NT$3300。 （圖／LE LABO）
SABON璀璨茉莉限量系列
茉莉花語是SABON在全球最受歡迎的香氣之一，在茉莉花語的十週年， SABON以茉莉為主角，融入茉莉綠葉、蓮花與竹，打造出高貴純淨的茉莉魅力。
▲（左至右）SABON 璀璨茉莉身體磨砂膏，320g／NT$1,480、璀璨茉莉薰香組，250ml／NT$2,380、璀璨茉莉絲綢身體乳液，200ml／NT$1,380、璀璨茉莉沐浴油，300ml／NT$980、璀璨茉莉淡香精，80ml／NT$2,900、璀璨茉莉護手霜，30ml／NT$380。（圖／SABON）
除限量單品外也推出「璀璨茉莉限量禮盒」，一次滿足精緻的茉莉盛宴，喜歡茉莉味的人絕對不能錯過！
▲SABON璀璨茉莉沐浴保養禮盒（限量精裝錫盒）NT$1,880，內含：淡香精80ml、護髮香噴霧30ml、限量訂製絲巾持香手環。（圖／SABON）
LUSH X 超級瑪利歐兄弟電影版限定聯名系列
意想不到的聯名組合來啦！瑪利歐兄弟迷和LUSH的粉絲不能錯過，系列中包括：碧姬公主身體噴霧、瑪利歐及路易吉沐浴露，以及LUSH首次推出的問號方塊汽泡彈連香氛皂等，經典又可愛的設計結合LUSH獨特的香味，每款都暗藏神祕驚喜。 ▲LUSH X 超級瑪利歐兄弟電影版限定聯名系列。（圖／LUSH） 兩款全新推出的沐浴露，帶來夏日所需的清爽甜美。紅色的瑪利歐沐浴露蘊含潔淨肌膚的石榴汁，洋溢著可樂般的香甜氣息；綠色的路易吉沐浴露則是有結合蘋果和玫瑰精萃的清新果香。瑪利歐的粉絲們絕對要收藏啊，連洗澡都能感受到快樂。 ▲LUSH 瑪利歐沐浴露、路易吉沐浴露，110g／NT$500、280g／NT$900、560g／NT$1450。（圖／LUSH） Fées Beauté法緻 精華沐浴系列 Fées Beauté將「以油養膚」的肌膚保養風潮延伸至身體保養，推出的三款精華沐浴系列新品，能分別依據不同植萃精油的功效，補給不同心情及身體需求的能量！清新草本香氣的迷迭香精華沐浴油，能喚醒肌膚活力，重啟正面能量；沉穩木質調的薰衣草精華沐浴油，能放鬆緊繃情緒，提高睡眠品質；浪漫花香的依蘭精華沐浴精，則是能撫平躁動不安心情。 ▲Fées Beauté 迷迭香精華沐浴油 ，520ml／NT$1,280、薰衣草精華沐浴油， 520ml／NT$1,280、依蘭精華沐浴精 ，520ml／NT$1,280。（圖／Fées Beauté） Ksolite SPA沐浴精粹&身體精華乳 Ksolite新品以「度假的美好時光」為靈感，推出以佛手柑、玫瑰、雪松揉合出清新花朵香氣的「托斯卡尼」香氛，和由西西里柑橘、茉莉、白麝香創造出活力氛圍的「沐光海岸」香氛的SPA沐浴精萃和身體精華乳。兩款香味帶來如夏日去異國度假般輕鬆、愉悅的氣息，太適合夏天的我們放鬆享受！ ▲Ksolite 煥白柔嫩SPA沐浴精粹，250ml／NT$480、煥白保濕身體精華乳，250ml／NT$580。（圖／Ksolite） 延伸閱讀 隨身補香好物！8款「香膏、小試管、滾珠香氛」熱賣品推薦，輕鬆持香一整天 30款「沐浴露／沐浴乳推薦」！天然植粹、香氛、抗痘沐浴乳通通有 ※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載
意想不到的聯名組合來啦！瑪利歐兄弟迷和LUSH的粉絲不能錯過，系列中包括：碧姬公主身體噴霧、瑪利歐及路易吉沐浴露，以及LUSH首次推出的問號方塊汽泡彈連香氛皂等，經典又可愛的設計結合LUSH獨特的香味，每款都暗藏神祕驚喜。
▲LUSH X 超級瑪利歐兄弟電影版限定聯名系列。（圖／LUSH）
兩款全新推出的沐浴露，帶來夏日所需的清爽甜美。紅色的瑪利歐沐浴露蘊含潔淨肌膚的石榴汁，洋溢著可樂般的香甜氣息；綠色的路易吉沐浴露則是有結合蘋果和玫瑰精萃的清新果香。瑪利歐的粉絲們絕對要收藏啊，連洗澡都能感受到快樂。
▲LUSH 瑪利歐沐浴露、路易吉沐浴露，110g／NT$500、280g／NT$900、560g／NT$1450。（圖／LUSH）
Fées Beauté法緻 精華沐浴系列
Fées Beauté將「以油養膚」的肌膚保養風潮延伸至身體保養，推出的三款精華沐浴系列新品，能分別依據不同植萃精油的功效，補給不同心情及身體需求的能量！清新草本香氣的迷迭香精華沐浴油，能喚醒肌膚活力，重啟正面能量；沉穩木質調的薰衣草精華沐浴油，能放鬆緊繃情緒，提高睡眠品質；浪漫花香的依蘭精華沐浴精，則是能撫平躁動不安心情。
▲Fées Beauté 迷迭香精華沐浴油 ，520ml／NT$1,280、薰衣草精華沐浴油， 520ml／NT$1,280、依蘭精華沐浴精 ，520ml／NT$1,280。（圖／Fées Beauté）
Ksolite SPA沐浴精粹&身體精華乳
Ksolite新品以「度假的美好時光」為靈感，推出以佛手柑、玫瑰、雪松揉合出清新花朵香氣的「托斯卡尼」香氛，和由西西里柑橘、茉莉、白麝香創造出活力氛圍的「沐光海岸」香氛的SPA沐浴精萃和身體精華乳。兩款香味帶來如夏日去異國度假般輕鬆、愉悅的氣息，太適合夏天的我們放鬆享受！
▲Ksolite 煥白柔嫩SPA沐浴精粹，250ml／NT$480、煥白保濕身體精華乳，250ml／NT$580。（圖／Ksolite）
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