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說・流行／仙氣面孔加持香奈兒COCO BEACH！夏季購物袋、珍珠帽難以抗拒

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記者鮑璿安／專題報導

夏季時節與陽光、沙灘、比基尼這些夢幻關鍵字難分難捨，香奈兒（CHANEL）終於揭曉每年盛夏重頭戲COCO BEACH系列，今年更邀請新生代模特兒Vivienne Rohner來到紐約漢普頓演繹新單品，度過最愜意的沙灘時光，《ET FASHION》也同步整理出本系列必買重點品項！

▲▼CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲新生代模特兒Vivienne Rohner成為CHANEL寵兒 ，今年初演繹2023 春夏前導系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

誰是Vivienne Rohner ？

出生於1998年的新生代模特兒Vivienne Rohner 已經是香奈兒熟面孔，她代表了低調奢華的面貌，可說是品牌新晉繆斯，日前獲得藝術總監維吉妮維婭欽點，出鏡2023 春夏前導系列形象廣告，捨棄制式化場景拍攝，來到她私下常出沒的書店、電影院展現一派輕鬆愜意。換言之，Vivienne Rohner也是年輕世代女性的穿搭範本，若想營造香奈兒女孩的甜美優雅，追蹤她的搭配準沒錯。

最新2023 COCO BEACH 系列

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲Vivienne Rohner這次更以獨有青春活力與2023 COCO BEACH 系列相遇 。（圖／品牌提供）

延續上回2023 春夏前導系列的浪漫篇章，Vivienne Rohner這次以獨有青春活力與2023 COCO BEACH 系列相遇，透過攝影師男友 Theo Wenner 的鏡頭，來到被水環繞的紐約漢普頓進行拍攝，營造最為親密、毫無距離感的畫報。環繞吊床、浮橋和海邊等場景，Vivienne Rohner身穿90 年代復古剪裁泳裝，刻畫著品牌經典符碼菱格紋、星星元素，釋放永恆魅力；或是以柔軟毛巾布套裝呈現舒適感受，斜紋軟呢短洋裝和絲絨連身褲，同時致敬代表漢普頓地區的風格元素。

推薦單品

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲黑色絨布菱格紋皮穿鏈小型購物包 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲黑白CHANEL毛巾布遮陽帽 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲幻象珍珠草編漁夫帽。（圖／品牌提供）

聚焦系列重點單品方面，香奈兒 2023 COCO BEACH 系列圍繞白、黑與粉色調夏裝，帶來最為消暑清爽的穿著搭配，配件從包款、帽款一應俱全，容量到位的小型購物包採用菱格紋貫穿絨布面料，遮陽帽款也有許多選擇，特別推薦點綴了珍珠的草編材質漁夫帽，從內而外散發夏季愉悅氛圍。

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關鍵字：

說流行, 香奈兒, CHANEL

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