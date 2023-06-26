「車庫拍賣」現身華泰名品城秒飛美國　時時香、宮武讚岐新餐飲進駐

▲華泰名品城暑期打卡裝置，讓消費者有在美國打卡的錯覺。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

暑假即將來臨，位於桃園青埔的華泰名品城打造全新美式場景，以「車庫拍賣」與「倉庫特賣」為主題，打造逼真美國社區場景，加上美式Outlet建築，拍照打卡根本秒飛美國，為吸引消費者暑假到訪，還引進全新餐飲與品牌，讓民眾類出國兼嚐鮮。高雄skmpark outlets也有非典型「太自由女神」打卡地標，南北今夏都很美國風。

華泰名品城近期發表園區內耗時一年、推出全新藝術裝置「Gloria Garage車庫拍賣」、「Gloria Warehouse倉庫特賣」，帶領大家體驗「最初的Outlet文化」，其實就從自家車庫與惜物的心情開始！而暑假檔期「Summer Vibe盛夏真我」也將從7／1至8／31登場，包括全新的零售、餐飲品牌將進駐，且暑假的每個週末，也有各式餐車、街頭表演藝術家輪番上陣。

兩項主要場景為「Gloria Garage車庫拍賣」，以重現美國社區間獨有的銷售方式為概念，打造50年代美式社區的Garage Sale拍賣現場。車庫外牆釘滿了各式古董車牌、公路指示牌、復古Payphone，而屋子前擺著自製Lemonade攤位，走入車庫內有古董車外，二次世界大戰軍用螺旋槳、工具牆、汽油桶、古董牛奶罐、紀念掛旗、工作櫃、充滿生活感的古著選品、各式蕨類植栽，物品上貼滿手寫標價，再現車庫拍賣的臨場感。

「Gloria Warehouse倉庫特賣」將70年代象徵Outlet起源的美國郊區倉庫，直接移植到園區廣場內，重現大型服飾工廠在自家Warehouse前販售過季、斷碼商品的零售業態。場景融合當代最夯馬卡龍配色，路標路障、美國街頭行人號誌、電箱、飲料販賣機；大至街景門面、後門階梯、巨型折扣吊牌全部好美國，讓你拍照就有秒飛美國的錯覺。

華泰名品城表示，今年夏天引進瑜伽服飾品牌DANSKIN、法國高球服飾品牌CASTELBAJAC、年輕人喜愛的KANGOL等。同時，因應毛爸毛媽需求，也開設寵物用品專賣店「毛毛頭」，並提供寵物推車租借服務等。餐飲則有時時香、宮武讃岐烏龍麵Express、迷客夏、尖牙義式廚房等進駐，讓消費者每次來都有新貨可逛。

skmpark outlets高雄草衙美國嘉年華登場，從6／16起推出眾多慶祝活動，加碼超過20個美式品牌聯合促銷，最吸睛的莫過於與暢銷扭蛋「太自由女神」打造今年暑假打卡景點，8月底前10米高的巨型「太自由女神」以下腰的姿勢在戶外迎客，還有三座1：1大型實體扭蛋公仔，包括正在交換名片、噴點止汗劑的奇葩姿勢等，讓高雄瞬間變得很美國。

戶外購物街區有巨型「太自由而下腰的女神」之外，另一端還有「自由伸展台」美式街景拍照設計，一旁的街牌造景搭配後方太自由而下腰的女神，拍張照讓人彷彿置身美國繁華的街道。館內則有「SKM Park Outlets劇院」可跟女神交換名片、「大都會博物館」則是太自由女神的小型個展，逗趣姿勢讓心情也療癒了。