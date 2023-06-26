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能否跟對方長久走下去　觀察6件小事就知道

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▲情侶,愛情,LOVE,couple。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲合不合拍從小地方就能看出來。（圖／Unsplash、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人在戀愛中，常會走到這一步，開始問自己「是否可以長期跟對方走下去？」每個人的邏輯思考、承擔感受與個性地雷都不同，即便是性格相當受爭議的人，也有可能會遇到適合的那個，說真的就算想破頭也未必有答案，其實答案就在日常相處中，不妨從這6個行為中，判定你們兩人是否合適。

爭執時的態度
了解對方在爭執時的表現，可以從中了解對方的理性程度、思考模式，以及溝通方法，其實是有助於解決問題的，而且吵架也是表達出內心真正想法的時機，在互相原諒對方之後，也更能增進雙方的信任與連結。

▲▼情侶,吵架,高跟鞋。（圖／取自免費圖庫pexels）

交流重要的問題
在透過「對方重要的問題」的動作下，除了能深入了解彼此的內外在，包括金錢習慣、家庭狀況等等，也能互相告知對方「什麼是我所在乎的，這對我很重要，即使是一件小事」，這麼做不僅能幫助你們更了解彼此，也能建構出各自的底線與架構。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫unsplash）

一同生活的體驗
已經可以獨立自主的兩個人，若和另一個人分享空間，其實沒有想像中那麼容易，絕對不是「只是家裡多了一個人而已」，共同生活過，才能了解是否受的了彼此的個人習慣。

▲▼情侶,自拍,合照,發文,IG,FB。（圖／取自免費圖庫pexels）

財務上的共識
談戀愛時談錢似乎很俗氣，但若想要長久經營，在財務上達成共識是絕對必要的，理解對方的花錢習慣、金錢觀等，在步入婚姻後面對的共同開銷、儲蓄需求都是需要面對的，試著做出適合你們的金錢計畫，會讓未來的一切更順利。

▲Love,relationship,Vday,愛情,情人節,情侶。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

責任分擔的規劃情況
將兩人該做的事清楚分配，包括家事、旅行計畫、過節討論等等都行。藉此了解彼此是否能在這些事上達成平衡，也能觀察對方的態度跟積極性，不要結婚之後才發現對方是個懶惰鬼，或是什麼事都不想做躺平族，那絕對不是決定長期跟對方在一起後才要注意的事。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫unsplash）

說說對方想做的事
聊一下自己想完成的事情，像是再去進修、去歐洲某個城市、買房成家等等，一起制定目標，判斷是否有機會能一起完成，人總有夢想、人生也有階段，跟對方想做的具有一致性，才能兩人一起成長，是交往穩定之後重要的催化劑。

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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