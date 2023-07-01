8款夏日必備的「檸檬黃精品包」　Lisa同款可甜可帥、容量不廢

文／美人圈

「如果夏天有顏色，那一定是檸檬黃！」，2023夏天最該有的顏色，就是溫暖又不會過於浮誇的「檸檬黃」！各大精品品牌也紛紛推出檸檬黃包款，只要背上就能展現出陽光活力感，拍照起來也超亮眼。今天為大家推薦8款夏日必備的檸檬黃精品包，千萬別錯過這個超適合日常搭配的顏色。

▲LV Over The Moon。（圖／Louis Vuitton）



檸檬黃包款：

1.Celine Triomphe明黃色亮面小牛皮包款

今年是「Triomphe」問世的五周年，包款中最受歡迎的「Teen」尺寸作為主軸，品牌大使BLACKPINK的Lisa也曾在私服中搭配過。檸檬黃色真皮搭配金色金屬的經典凱旋門，顏色鮮豔亮眼超級適合春夏背，容量也不算太小，不是一個買來裝飾用的小廢包。

2.PRADA 拉菲草迷你手袋

黃色和白色的格紋搭配呼應夏日氛圍，再加上拉菲草編材質，瞬間洋溢滿滿夏日氣息。手袋配以拉鍊開合及可拆式鑰匙圈，及經典的金屬三角形標誌，可長可短的背帶，可以根據需求做更換，大小也很適合日常使用，可愛又不失氣質，背在身上直接讓你成為目光焦點。

▲PRADA拉菲草迷你手袋，NT$82,000。（圖／PRADA）

3. CHANEL 22 MINI HANDBAGNT

CHANEL 22 迷你尺寸在去年的巴黎時裝周亮相，這款約等於CHANEI 22原本的一半大小而已，不過在背帶上提供了更多不同的選擇。原本的皮革金屬鏈固定在手袋兩側，除此之外還有附上長的皮革金屬鏈＋皮革背帶，亮面小牛皮搭配金色金屬看起來更加時尚，嫩黃色也超級少女。

▲CHANEL MINI HANDBAGNT，NT$169,900。（圖／CHANEL）

4.Bottega Veneta Padded Cassette Crossbody Bag

BV最有名的就是它的卡帶包，這款馬卡龍黃的軟墊包真的超級可愛，比起經典的皮革材質，澎澎的外觀感覺更為活潑，不過它的容量較小，裝不了太多東西。

▲BV Padded Cassette Crossbody Bag，NT$105,000。（圖／Bottega Veneta）



5.Louis Vuitton Capucines Mini

「Capucines」是LV很經典的一個款式，這款迷你版的包型小巧可愛更適合日常做搭配。金屬鏈條扣環讓包包看起來更有設計感，但是溫暖的檸檬黃卻不失溫柔，是一款氣質與個性兼具的包包。

▲LV Capucines Mini，NT$205,000。（圖／Louis Vuitton）



6.LONGCHAMP 3D手提包

Longchamp的這款手提包有多種用途，可以手提也可以斜背，皮革上壓印的招牌標誌，讓包包具高辨識度。較大的容量也展現出現代都會女性的風格，適合上班族做使用，是一款兼具時尚與實用性的包款。

▲LONGCHAMP 3D手提包，NT$36,800。（圖／LONGCHAMP）



7.MICHAEL KORS MERCER 荔枝紋迷你兩用方包

小方包是許多韓國明星喜歡背的款式，MK的這款兩用方包的顏色超級繽紛，尤其是這個檸檬黃真的超級夏天，容量跟大小都很適合當作一個增添夏日氣息的配件。

▲MK 荔枝紋迷你兩用方包，NT$3,880。（圖／jsmaxx）



8.TORY BURCH FLEMING 迷你漆皮半月包

菱形細褶和最柔軟的皮革，半月包採用超大雙T形封口，這款迷你手袋配有粗鏈條，打開後可看到多個卡袋，便於整理。

▲TORY BURCH迷你漆皮半月包，NT$21,900。（圖／TORY BURCH）



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