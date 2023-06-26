韓韶禧「積水鎖骨」太性感！480萬頂級珠寶上身，不愧是韓國首位全球大使

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

年僅28歲的演員韓韶禧因演出《夫妻的世界》爆紅，後來接演《無法抗拒的他》、《以吾之名》等戲劇，最近更是要搭檔朴敘俊出演《京城生物》，還未上線就已經話題不斷，6月26日更是有好消息傳出，將擔綱頂級珠寶Boucheron（寶詩龍）首位韓國全球品牌大使，更釋出一系列絕美畫報，展現颯爽魅力。

▲Quatre Classique系列手鐲，黃金、白金、玫瑰金750材質和棕色PVD，鑲嵌鑽石，售價3,060,000元。



▲Quatre Classique系列戒指，黃金、白金、玫瑰金750材質和棕色PVD，鑲嵌鑽石，售價331,000元。



韓韶禧一頭中分長直髮，身穿黑色斜肩長袖上衣露出「積水級」鎖骨，手上配戴Boucheron Quatre Classique系列手鐲、戒指以及耳環，運用黃金、白金、玫瑰金750與棕色PVD材質相互混搭，鑲嵌細密閃鑽，展現出高雅又別緻的精巧設計，總共474萬7500元的頂級珠寶上身，完全是品牌大使才有的頂配規格。

▲Serpent Bohème系列手鐲，黃金750材質鑲嵌鑽石，售價2,920,000元。



▲Serpent Bohème系列Solarité耳環，黃金750材質鑲嵌鑽石，售價1,420,000元。



▲Serpent Bohème系列戒指，黃金750材質鑲嵌鑽石，售價468,000元。



另一套穿搭則以白色高領上衣搭配經典的Serpent Bohème系列，滿滿鑽石組成水滴形狀，展現出雋永的蛇形標誌，黃金750材質耳環、手鐲與戒指，整套要價480萬8000元；韓韶禧也表示，「成為一個擁有如此獨特身份和歷史傳承的高級珠寶品牌大使，我感到萬分榮幸，非常期待這次令人興奮的合作」。





韓韶禧魅力席捲亞洲，在5月初，新加坡潮流品牌CHARLES & KEITH也邀請她成為2023年秋冬全球品牌代言人，更釋出一系列性感火辣的形象照，只見她身穿藍色牛仔迷你裙，露出零贅肉直角肩與修長美腿，腳穿Ilsa厚底羅馬涼鞋，引領時下年輕人最愛Y2K風格。