妳的撩人指數有多高？選它簡直是「人間發電機」舉手投足都讓人心癢難耐

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

每個女性都希望自己充滿魅力，能夠擁有好的姻緣，但妳知道妳在異性眼裡的撩人指數有多少嗎？在《小紅書》爆紅的心理測驗，可以找出妳的誘惑力所在，多方善用可以打造平坦情路。

Q：有三個帥哥同時追求妳，大張旗鼓地向妳示愛，哪一種方式最能打動妳的心？

A.在河邊放煙火拼出「I Love You」的字樣

B.在報紙上刊登示愛訊息

C.在妳家大樓附近掛出「我愛妳」橫幅

A.在河邊放煙火拼出「I Love You」的字樣

選擇這個選項的妳對於異性來說，可以說是天生就有極高的魅惑吸引力，舉手投足之間都有讓人難以忽略的性感，可以說是魅力渾然天成，讓周遭的異性根本無法擋，只要稍微多加利用，簡直就成為「人間發電機」，追求的異性一抓一大把，撩人指數100%。

B.在報紙上刊登示愛訊息

選擇這個選項的妳可能要再加把勁，雖然在愛情方面妳有著很多浪漫幻想，但實際跟異性相處的時候，總是展現出個性大剌剌，甚至很海派的一面，即使骨子裡很溫柔體貼，在對方眼裡也總覺得相處起來像是好哥們，可以當朋友，但無法有戀愛的感覺。

C.在妳家大樓附近掛出「我愛妳」橫幅

選擇這個選項的妳其實很清楚自己的魅力在哪裡，也很懂得如何撩撥對方的心弦，只是要不要去做而已，很多畫面與舉動妳都在腦中早就預想很多遍，看似不經意的曖昧很容易讓對方心動，在愛情裡面掌握主導權，對方就像是上了鉤的魚，只能任妳左右。