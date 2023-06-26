fb ig video ETtoday search mobile

妳的撩人指數有多高？選它簡直是「人間發電機」舉手投足都讓人心癢難耐

>

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

每個女性都希望自己充滿魅力，能夠擁有好的姻緣，但妳知道妳在異性眼裡的撩人指數有多少嗎？在《小紅書》爆紅的心理測驗，可以找出妳的誘惑力所在，多方善用可以打造平坦情路。

Q：有三個帥哥同時追求妳，大張旗鼓地向妳示愛，哪一種方式最能打動妳的心？

A.在河邊放煙火拼出「I Love You」的字樣

B.在報紙上刊登示愛訊息

C.在妳家大樓附近掛出「我愛妳」橫幅

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／jtbcdrama IG）

A.在河邊放煙火拼出「I Love You」的字樣

選擇這個選項的妳對於異性來說，可以說是天生就有極高的魅惑吸引力，舉手投足之間都有讓人難以忽略的性感，可以說是魅力渾然天成，讓周遭的異性根本無法擋，只要稍微多加利用，簡直就成為「人間發電機」，追求的異性一抓一大把，撩人指數100%。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／jtbcdrama IG）

B.在報紙上刊登示愛訊息

選擇這個選項的妳可能要再加把勁，雖然在愛情方面妳有著很多浪漫幻想，但實際跟異性相處的時候，總是展現出個性大剌剌，甚至很海派的一面，即使骨子裡很溫柔體貼，在對方眼裡也總覺得相處起來像是好哥們，可以當朋友，但無法有戀愛的感覺。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／jtbcdrama IG）

C.在妳家大樓附近掛出「我愛妳」橫幅

選擇這個選項的妳其實很清楚自己的魅力在哪裡，也很懂得如何撩撥對方的心弦，只是要不要去做而已，很多畫面與舉動妳都在腦中早就預想很多遍，看似不經意的曖昧很容易讓對方心動，在愛情裡面掌握主導權，對方就像是上了鉤的魚，只能任妳左右。

►你最近要小心什麼事？超準心理測驗精闢解剖

►最會吃醋的三大星座！TOP 1把另一半當私人領地，異性覬覦就會秒速點燃怒火

►很容易錯失真愛的三大星座男！媽寶個性、疑神疑鬼都會導致愛人離去

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

虞書欣粉色洋裝撩出大腿底線！純欲風拉滿粉絲都暴動了

虞書欣粉色洋裝撩出大腿底線！純欲風拉滿粉絲都暴動了

「雙開門冰箱」來了！40歲玄彬穿黑西裝帥炸　近拍零細紋狀態超狂

「雙開門冰箱」來了！40歲玄彬穿黑西裝帥炸　近拍零細紋狀態超狂

感覺才20歲不像媽！陳妍希過40歲生日　穿桃紅色洋裝超凍齡

感覺才20歲不像媽！陳妍希過40歲生日　穿桃紅色洋裝超凍齡

洗走油膩暗沉！CP值超高的「懶人福音」洗卸、起泡一秒完成超狂 大師都用的底妝通透4關鍵　質地選色是基礎、分區使用更精巧 頭皮油垢味、長痘痘怎麼辦？3個日常調理關鍵養出絲緞髮 這三大星座女簡直「優秀男人收割機」！TOP 1顏值高、能力強當然都會淪陷 營養師教吃「7種長壽食物」！吃對遠離慢性病、活得更健康 快閃9小時限定！星巴克買一送一立刻喝起來　伯朗也能免費喝一杯 許路兒美到看不出年紀！身材皮膚宛如少女　凍齡10秘訣一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面