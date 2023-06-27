安格斯12星座一周運勢6／26-7／2　巨蟹乘風破浪、摩羯感情進入寒冬

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

近期對牡羊座來說算是平穩中亮點處處，同宮位的太陽與水星將能與金星呈現完美的夾角，運勢上傻人有傻福，誤打誤撞反而能為自己帶來好運！感情上則要當心土星逆行牽動了內心裡的小小羊兒，有對象者需要多花時間經營兩人關係，空閒時膩在一起，不必特別參與什麼活動就十分浪漫，單身者桃花運極強，不過多半是萍水相逢的短暫緣分。

金牛座 4.21~5.20

6月終於在這周畫下句點，對所有金牛座來說也是從熱鬧吵雜慢慢走向平靜的過渡期，你會發現工作或人際上遇到氣悶、小人扯後腿的事情變少了，你也隱隱覺得過去與你為難的人或事似乎沒有之前得多，適合為自己好好休個小假充電一下！感情上互動略有增減，單身者桃花開始抬升，出門在外能多點打扮愈能贏得好感度。

雙子座 5.21~6.20

太陽、水星先後多出雙子主宮位，對於本周來說可能心情上容易莫名焦應不安，這段時間得設法找回你在工作上的職人魂，別老是為無奈的感情觀打壞了一手好牌，得懂得做自己的情緒的主人，很多事情不是發飆就有用，反而要學習理性的思考。整體運勢乍看之下現況的變動不少，但心境會愈來愈成長，身邊的小確幸也就多了。

巨蟹座 6.21~7.21

太陽就是巨蟹座最大的貴人，這周的你可說是乘風破浪，能在職場上受到期望與注目，這份重視也將激發你更多潛能！只不過這段時間三分鐘熱度的毛病會是你的致命傷，除了工作，感情也可能出現雷聲大、雨點小，最後不了了之的句號，想要時時活絡感情，就要殷勤一些，多增加一些互動與相處，情感才能慢慢累積起來。

獅子座 7.22~8.22

多顆吉星的駐守下，獅子座這周自信強勢回歸，聲量加大，影響力也增強，也引發不少側目，這段時間要特別當心火星帶來的考驗，好好控管自己的情緒，人群中避免失態。感情方面平淡中夾雜了變化，單身獅最適合的人其實就在自己身邊，別再老是向外尋求，如果想告白的話，其實可以選在大夥兒一起聚會的時機！

處女座 8.23~9.22

受到金星能量的正面加持，這周處女座生活周遭有機會出現超級隊友，做什麼事情都如虎添翼，一掃之前許多很無聊又苦悶的情況。感情上步調依舊牛步，單身者情感若有似無，吊足胃口，但總是聊勝於無，不妨就慢慢培養感情。有對象的與情人相處雖然平淡，卻默契十足，能在需要時給予對方最好的陪伴與扶持。

天秤座 9.23~10.22

水星的位移加上土星、冥王的退行作用開始發酵，為運勢添入了不穩定的脈動，這周天秤需要收起自己大剌剌的性格，在細節小事上多留一分關注，因為看似許多微不足道的事，都很可能引發喧然大波，最後吃足苦頭。此外，近期單身者感情其實還處在醞釀期，礙於初認識，彼此進展有限，也可能在磨合過程中無寂而終。

天蠍座 10.23~11.22

天蠍這周運勢好壞各半，月底月初的這周，工作上能帶來很不錯的起頭，氣勢領先群倫的你，工作上能有貴人為你即時解決麻煩，偶爾犯點小錯、小失誤反而能刷出存在感！然而受到土星退行的影響，最近則要讓心境保持在樂觀、平衡的狀態，避免在沒有人的時候在想法上鑽牛角尖，適時紓解壓力、收起易怒易情緒化的自己是相當重要的。

射手座 11.23~12.21

工作、感情、家庭的三方夾擊下，這周射手如果沒有三頭六臂的驚人能力，就可能被時間追著跑，近期忙碌是不可避免的，不過往好的方面想，有忙就會有收穫，可以好好期待未來源源不斷到來的好機會，你的表現將令人刮目相看！這段時間單身射手可到人多的地方去走走，有機會為你帶來緣分，但是相對的，也可能引來一些爛桃花。

摩羯座 12.22~1.19

熱辣辣的夏日對摩羯的運勢來說並沒有因此增溫，甚至可能成為極大反差！特別是情感方面，這周的摩羯感情運幾乎是進入了寸草不生的寒冬，有對象者兩人各自忙碌，雖然仗著兩人過往的感情基底遙遙相望，但莫名的距離將愈來愈遠。單身摩羯也很清楚明白現階段還有更重要的事情，倒還不急著脫單，感情進度停滯。

水瓶座 1.20~2.18

土星帶來的沉重壓力還沒有全然緩解，不過這周的水瓶的確是先蹲後跳，愈到後期運勢愈開闊，特別在人際方面，貴人運上升，老師或是長輩會是最能夠給你帶來幫助的人，感情上有緩慢的流動，不過人言可畏這句話一定要銘記在心，水星移位的不穩定期間，剛萌芽的情感容易因旁人的耳語挑弄最後不了了之。

雙魚座 2.19~3.20

太陽與水星的合相在月底銜接月初的這周，為雙魚座運勢帶來了有好有壞的狀態。好的是友情一路發，與身旁朋友同儕互動特別活絡，但令人較擔憂的是感情上可能增添變數，在感性面的互相吸引下，近期水星將引來更多理性面的衝撞，也讓向來浪漫的魚兒理解到，兩人的相處不是只有風花雪月，而需要方方面面的磨合。

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