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LV打造全球第一間機場貴賓室　米其林主廚坐鎮，24小時都吃得到

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Louis Vuitton絕對是近期精品圈最有話題性的品牌，其一原因莫過於菲董（Pharrell Williams）接手男裝創意總監的第一場大秀日前於巴黎登場，論設計和到場加持的明星好友陣容皆為品牌帶來磅礴開場，也難怪業界有一此說：「只有LV可以超越LV！」

以行李箱起家，旅行一直是Louis Vuitton的品牌核心，也就不意外品牌會想到要來打造第一座機場貴賓室！

LV機場貴賓室（Louis Vuitton Lounge）

攜手米其林三星主廚Yannick Alléno

從過去幾個LV所開設的餐廳來看，就知道品牌在找合作主廚從不手軟，全新登場的Louis Vuitton Lounge找來法國米其林三星廚師Yannick Alléno坐鎮，從早餐一路包辦到晚餐，Yannick Alléno透過當地特色食材，結合不同國家的料理手法，讓每個來到貴賓室休息的旅人都能有極致的美食體驗。

呼應卡達地理特色

貴賓室的裝潢也藏有巧思，上Google Map看就知道，卡達位處於熱帶沙漠氣候，因此LV在裝潢色調上以繽紛的熱帶植物為主，像是入口處垂掛於空中的雕塑品，是請到瑞典設計工作室Atelier Oï設計，靈感取經於生活在熱帶的「鳳尾綠咬鵑」，讓人在室內也有像在絕美森林的既視感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

入內後的座位空間，也承襲了相同的熱帶主題，帶進LV引以為傲的Objects Nomades傢俱系列，奢華和愜意享受集一身，世上有哪個貴賓休息室可以超越Louis Vuitton Lounge？

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, LV, 機場

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