《今生》安普賢直男穿搭超好上手　襯衫＋素T秒有休閒帥氣感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由申惠善、安普賢出演的最新漫改劇《今生也請多指教》已經在近日開播，為演活劇中柔弱男主的形象，身高187公分的安普賢硬是減去了8公斤的體重而受到熱烈討論，連帶安普賢私下穿搭也受到關注，其實安普賢的穿搭簡單好上手，只要鎖定衣櫃中原有的單品，無論是自己學習或是幫另一半搭配，都可以輕鬆複製。

《今生也請多指教》安普賢直男式穿搭

1.雙色疊搭

既然會將安普賢的穿搭風格以「直男式」做為主題，當然就意味著這樣的單品搭配不會有太大的難度，通常運用原本衣櫃中就有的服裝單品，就能即刻完成，安普賢在搭配上最常出現的就是「雙色疊搭」的方式，無論是襯衫、大學T、針織背心，以不同深淺的同色系或清爽的對比色疊搭內裡，簡約的層次感穿搭就能立刻完成。

2.造型襯衫

襯衫也是安普賢的穿搭中非常常出現的單品之一，當然也是許多男生們衣櫃必備的服裝單品之一，而安普賢在選擇襯衫的款式上，會以特殊的材質像是皮革、丹寧或是印花為主，讓襯衫成為造型中的亮點！

3.長大衣

外搭的部分，擁有187公分的安普賢非常喜歡以長大衣的方式搭配秋冬的造型，無論是襯衫或是運動棉褲，都能用長大衣穿出時髦的質感，不過在大衣長度的挑選上可能要比較注意，建議可以選擇大概落在膝蓋的位置為比較好駕馭。

4.細節亮點

而在私服穿搭中，安普賢也很常會搭配上帽子、眼鏡、襪子讓造型更完整，雖然沒有太繁複的單品，但整體還是可以看出精心搭配的心思。

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