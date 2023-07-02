6個熱門戶外涼鞋品牌推薦　Teva、勃肯搭配褲裝or裙裝都時髦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

到了夏天，真的不要跟編輯提到襪子二字，身為通勤族每回遇到雨季和颱風季，踩著濕透的鞋襪到公司有多不舒服，相信你一定也能明白。本篇聚焦在戶外涼鞋品牌所推出的涼鞋設計，看重它們的耐磨、透氣以及舒適等幾個重點，並且連同時髦樣式有哪些一起整理給你。

戶外涼鞋品牌推薦

1、Teva

一開始其實是在參考日本女孩穿搭範本時，認識到Teva這個品牌，然而Teva其實是誕生於美國大峽谷的品牌，為了讓「夾角拖Flip Flops」可以更穩定在腳上、不被河水沖走因而開始有了各式各樣的繫帶設計。

Teva推薦款：Voya Infinity

承簡介所說，編輯是從最多日本女生在穿的Voya Infinity開始認識Teva，細細的綁帶在女生的腳背上別有另一番休閒＋性感的帥辣個性，從日本女孩的穿搭來看，搭配褲裝、裙裝都時髦，其Eva泡沫鞋底很舒適，唯一要注意的是Voya Infinity的鞋底仍為織面，一定要放置在透氣處，否則容易有異味產生。

Teva推薦款：Original Universal

有別於前一款，Original Universal的鞋底為橡膠材質，保養方面較簡單一些。外型以織帶構成簡單的幾何線條，率性卻依舊好搭各式造型。

2、Crocs

關於Crocs應該無需多做解釋了吧？從醜鞋之名轉變成現在大家一雙買過一雙的熱賣鞋款，尤其是Clog家族系列越發壯大、設計也多樣化，之於造型搭配也有越來越多的可能性。

Crocs推薦款：Echo Clog

近日成為品牌力推新寵的Echo Clog，揉入了運動與街頭感，跟以前所認識的洞洞鞋相比，更有個性且時髦。雨天單穿、冬天搭配襪子繼續穿，一年四季有它出現都合理。

3、Birkenstock

能與Crocs齊名的，大概就是Birkenstock了吧？尤其休閒＋正裝混搭造型當道，各風格的潮人們也將勃肯鞋穿出多元的態度與個性，時而知性、時而甜美，Birkenstock甚至在2022年度被Lyst評為年度最熱賣的鞋款品牌，就知道品牌有多受歡迎！

Birkenstock推薦款：Gizeh

Gizeh同樣是人字繫帶，就是有其他夾腳拖沒有的性感時髦個性，編輯推薦Big Buckle大方釦的設計，比較有修飾腳型的效果。

Birkenstock推薦款：Madrid

Madrid拖鞋是編輯私心最喜歡的勃肯鞋款，寬寬的綁帶加上俐落的方釦，率性又不拖泥帶水的外型，在服裝搭配上可塑性最高。

4、Hoka

2009年才成立的Hoka，主業其實是慢跑鞋，因為扎實的運動人體工學，雖品牌還年輕卻在戶外用品界有著許多死忠的運動迷愛穿。

Hoka推薦款：Hopara健行涼鞋

涼鞋方面，Hoka在外觀設計上與功能上都寫滿了機能與運動的個性與特色，因此在穿搭方面建議可以像日本女孩以「極簡的素T+下身」或是工裝造型來搭配較不會出錯。





5、Keen

「我們並不是故意要做醜鞋起家，只是想知道：『涼鞋能保護我們的腳趾嗎？』」Keen這樣地介紹自家品牌。相信大家或多或少體會過踢到腳趾、被東西砸到那種難以言喻的痛，Keen先把美學擺一邊，專心地替腳趾們研發金鐘罩，厚實的橡膠外殼成功做到了！Keen的涼鞋可以溯溪、登山、潛水⋯⋯什麼戶外場域都難不倒，剛好搭上醜鞋潮，在婚禮、街頭穿搭也可以看到Keen的蹤跡。

Keen推薦款：Newport系列

Newport系列有著Keen最標誌性的厚實橡膠鞋頭設計，也是Keen最熱賣的款式。因為是品牌代表鞋款，顏色與高低筒設計相當豐富，在穿搭上也有比較多元的選擇。

Keen推薦款：Uneek

用兩條繩索、一張鞋底所組成的Uneek，彈性繩索得以依著每個人的腳背線條予以適度的服貼性；織帶所構成的鞋面帶著鮮明的特色，卻又不過於機能，帶有一點文藝氣質。

6、Chaco

誕生於美國科羅拉多州的Chaco，也是因為當地的水域地理特徵而誕生的涼鞋品牌，橡膠鞋底有著強健的抓地力，因此可以常見到戶外迷穿著它安心地涉水走過。

Chaco推薦款：Bodhi涼鞋

逛完Chaco的涼鞋一輪，編輯只對Bodhi留下深刻印象，雖是機能涼鞋卻沒有太多繁雜的設計，為穿搭保留了發揮空間，尤其推薦今夏推出的奶茶色新色！

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