太妍私服愛牌到韓國必逛　同款尼龍包、Logo短上衣進店先入手

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少女時代隊長太妍在6月24日來台開唱，相信所有的「S♡NE」（少女時代粉絲名，소원，讀音似英文So One）一定非常期待吧？當然提到太妍就不能不提到被他一手捧紅的韓國潮流品牌「Matin Kim」，這次E編為大家整理了5款必收單品，之後有去韓國的朋友不要錯過喔！

精靈系太妍節目中一背爆紅

熟悉韓系穿搭的人一定都知道Matin Kim這個品牌，這個以歐美風格潮流感設計的小眾品牌，在少女時代慶祝出道15周年的團綜《少時貪探》中，太妍背上了品牌推出的米白色尼龍BUCKLE BAG，一時之間讓這咖包紅遍SNS，也讓Matin Kim被更多人所熟知，進而成為現在許多人去韓國的必逛品牌之一。

Matin Kim推薦單品

1. 尼龍BUCKLE BAG

E編首推Matin Kim當然就是太妍欽點的包款！這咖名為BUCKLE BAG的包款特別之處就是在包身的搭扣上，是以「安全帶」鎖扣作為靈感，搭配上尼龍的包身加入了中性的帥氣感！

2.鍊帶果凍包

本季的新包款，以透明的PVC果凍材質包身設計，方正俐落的包型正面是大面積標誌性的Matin Kim鏤空鐵牌裝飾，最特別之處在於鏤空的鐵牌文字上，會透出包身的顏色，迷你的容量不僅裝得下你的可愛，也裝得下你的潮流感。

3.Logo短上衣

作為Matin Kim品牌的Icon級單品，可以說是只要進店就是人手一件，簡單的白色品牌字體，搭配短版上衣，簡單的休閒感立刻完成，每季都會推出不同的色系。

4.樂福鞋

近兩年樂福鞋的火熱程度可見一斑，各品牌都跟上這股熱潮，Matin Kim在本季也有全新的樂福鞋款，俐落的方楦頭設計，鞋舌上是立體金屬的品牌英文字樣裝飾，搭配大約5公分的厚底設計，隨便穿都好看！

5.束口袋包

韓妞最擅長的就是把所有過去流行的東西變成當下的時尚單品，在許多韓妞的街拍中慢慢可以看到束口袋的出現，透過不同的材質或圖案質感大增，也推薦之後想買包的朋友囉！

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