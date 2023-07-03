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5款精品草編包推薦　MIU MIU夢幻櫻花粉、BALENCIAGA遮陽帽設計超Q

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

無論是去海邊玩水度假Chill一下，或是去郊外野餐拍美照，時髦的女孩們在夏天不來一咖草編包怎麼可以？這次E編為大家整理了幾款2023春夏最新的「精品草編包」只要一背上身就能立刻有夏季感，重點款款顏值都是草編包界的天花板！

精品草編包

FENDI

FENDI直接為大家展現草編包的優雅面貌，這款迷你尺寸的By The Way Boston包，以天然色草編打造包身，包包正面以棕色皮革縫製標誌性的FENDI Roma字樣，同時以粗的玳瑁色手柄作為手提把，搭配金色FF字樣銜接扣，另外還附上一個可拆卸的皮革肩背帶，是喜歡大人感的女孩很適合選擇的夏季包款。

PRADA

PRADA Re-edition系列推出的拉菲草肩背包，包身以天然拉菲草密集編織而成，正面搭配的是同色系的刺繡品牌標誌，背面則是經典的搪瓷金屬三角形標，還有搭配一個金屬三角形標誌的可拆式鑰匙圈，以及可隨意替換風格的金屬短鍊。

MIU MIU

5款春夏精品草編包推薦，MIU MIU夢幻櫻花粉色、YSL俏皮圓餅包太燒

MIU MIU把草編包加入了夢幻少女感！將經典的半月形Wander手袋以草編鉤織的方式重新打造，搭配上淺淺的櫻花粉色，包包正面也有同色系的品牌Logo刺繡，可以手提也可以搭配隨附的同色系皮革肩帶，直接為造型加入粉嫩的女孩感氛圍！

BALENCIAGA

一向不循規蹈矩的BALENCIAGA在今年春夏也推出了草編包款，出自設計師Demna之手的這款托特包，靈感是來自海邊度假必備的遮陽帽，整個包包就像倒置的草帽，很符合Demna一直以來希望將實用性物品重新定位或解構後開創更多用途的概念，包身使用天然草編打造，搭配黑色皮革提把以及長背帶，為休閒的草編包加入了酷帥的高級街頭感。

SAINT LAURENT

高冷派的SAINT LAURENT在今年夏季也變得有點可愛，這款草編的小圓包以鏤空環形的方式打造，包包正面有經典的YSL金屬標誌點綴，搭配可以通過扣環輕鬆調整成肩背與斜背的皮革背帶非常可愛。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 草編包

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