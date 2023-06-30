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醜鞋始祖回歸時尚圈！8cm超高厚底＋軟Q腳感　穿上秒有韓妞長腿

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

曾經被維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）公開直言「寧願死也不會穿！」的Crocs，近年再度回歸時尚圈，不僅與精品品牌BALENCIAGA（巴黎世家）推出聯名系列，品牌本身的鞋款也更加時髦多樣，2023春夏新款中，居然有一雙高跟穆勒鞋默默被問翻！

與BALENCIAGA連續5年合作

曾經被暱稱為「布希鞋」從歐美開始在世界掀起流行熱潮，甚至好萊塢明星們都在穿的Crocs，在Ugly Shoes的流行中絕對佔有一席之地，歷經了熱潮退燒後，2018年再以跟BALENCIAGA的聯名厚底拖鞋回歸時尚界，陸續又推出細跟拖鞋與包款等單品，再度登上潮流必收品牌之列，今年春夏似乎真的好像有機會來上一雙！

春夏最新款雲朵高跟穆勒鞋

Crocs的春夏系列中有一雙全新款式的厚底高跟穆勒鞋，以經典的Clog洞洞鞋款做為延伸設計，捨棄了可以調整的鞋跟帶，讓整個鞋款的外型看起來更加俐落，在鞋底的設計上同樣是一貫的雲朵蓬鬆厚底，不過以跟鞋的設計銜接了高達8公分的粗高跟，讓整體鞋款更有流線感。

雲朵高跟穆勒鞋秒變長腿韓妞

這雙Crocs的高跟穆勒鞋，因為高跟設計的關係，讓原本偏大又圓的鞋頭帶點可愛的微翹，胖胖的鞋身也可以很有效的修飾腿部線條，而8公分的超高厚底設計，絕對是嬌小女生的增高神器，穿著襪子搭配立刻變身韓妞！目前推出黑、白兩色，台灣售價未訂，有興趣的朋友們可以關注看看喔。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Crocs

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