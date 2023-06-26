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這樣吃健康不發胖！營養師傳授「外食族懶人包」一次看

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▲▼營養師傳授「外食族懶人包」一次看 。（圖／Pexels、翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲營養師教你外食也可以營養又兼顧健康。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

三餐總是在外，要如何吃得健康均衡，又不發胖呢？營養師高敏敏列出簡單圖表，只要在每一欄選一樣，任意搭配就能變出多種可能，怎麼吃都很健康！

▲▼營養師傳授「外食族懶人包」一次看 。（圖／Pexels、翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#碳水化合物

營養師高敏敏分享，以下列舉的碳水化合物，它們膳食纖維比較高，或是和同等份量的其他碳水化合物相比，熱量較低。

全穀飯

烏龍麵

地瓜

蕎麥麵

玉米

#蛋白質

營養師建議挑選不過度加工的食物原型，都是很不錯的優良蛋白質來源。

滷雞腿

雞胸肉

鮭魚

蒸蛋

烤魚

#高纖蔬菜

外食只能吃燙青菜嗎？營養師分享其實除了用燙的，外食蔬菜也有很多其他的選擇。

3格便當菜

蔬菜湯

生菜沙拉

燙青菜

大番茄/小黃瓜

#飲品

營養師建議挑選無熱量的無糖茶或是咖啡，或是也可以藉由飲品來補充乳製品及優質蛋白質。

牛奶

黑咖啡

無糖茶

優酪乳

豆漿

#餐後水果

忙碌的現代人很容易忽略天天吃水果，水果有天然的維他命，幫助維持健康。

蘋果

半根香蕉

一碗小番茄

芭樂

新鮮水果（8分滿）

營養師高敏敏最後也提醒，除了挑選對的食物以外，「吃飯的順序」也很重要，她建議先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後再吃澱粉，飯後再來份水果，補充膳食纖維和維他命Ｃ的時候，也能幫助排出體內多餘的鈉喔！

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關鍵字：

外食, 營養師, 懶人包

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