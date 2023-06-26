一片面膜怎麼敷到超值？先熱毛巾敷臉、再用前導打底效果更加倍

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、meditherapy.tw IG

夏季不少人都愛敷面膜，要怎麼讓面膜的滋潤效果更好，吸收度能夠完整利用，有網友就分享三種方法，讓一片面膜可以敷到「值回票價」，一滴精華都不浪費，當然要學起來。

1.先熱敷讓毛孔打開

在敷面膜前，建議可以先把肌膚清潔完成之後，再進行洗沐工作，最後使用熱毛巾幫助肌膚毛孔打開，增加後續保養成分的吸收。

2.塗抹精華打底

在敷面膜之前，先塗抹前導精華或是化妝水，幫助後續保養成分吸收，也能先進行日常保養步驟，化妝水之後塗抹精華、再敷上面膜，最後上乳霜即可，把所有營養成分封存。

3.加強封閉性

敷面膜雖然有強化肌膚吸收的效果，但通常水分也會很快蒸發，不少網友就發現可以使用面膜罩、軟膜類型的單品，在敷面膜時蓋上去，可以降低水分蒸散的速率，讓每一滴精華都不浪費，但建議要按照面膜的屬性、膚況來使用，不是每個人都適合。

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