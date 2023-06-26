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一片面膜怎麼敷到超值？先熱毛巾敷臉、再用前導打底效果更加倍

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、meditherapy.tw IG

夏季不少人都愛敷面膜，要怎麼讓面膜的滋潤效果更好，吸收度能夠完整利用，有網友就分享三種方法，讓一片面膜可以敷到「值回票價」，一滴精華都不浪費，當然要學起來。

1.先熱敷讓毛孔打開

在敷面膜前，建議可以先把肌膚清潔完成之後，再進行洗沐工作，最後使用熱毛巾幫助肌膚毛孔打開，增加後續保養成分的吸收。

2.塗抹精華打底

在敷面膜之前，先塗抹前導精華或是化妝水，幫助後續保養成分吸收，也能先進行日常保養步驟，化妝水之後塗抹精華、再敷上面膜，最後上乳霜即可，把所有營養成分封存。

3.加強封閉性

敷面膜雖然有強化肌膚吸收的效果，但通常水分也會很快蒸發，不少網友就發現可以使用面膜罩、軟膜類型的單品，在敷面膜時蓋上去，可以降低水分蒸散的速率，讓每一滴精華都不浪費，但建議要按照面膜的屬性、膚況來使用，不是每個人都適合。

【推薦單品】

＃肌研 光透潤極致水潤面膜，6片、售價399元

▲面膜,肌研,MEDITHERPAY,W.SHOW,唯有機,OUI ORGANIC,保養,。（圖／品牌提供）

肌研是許多小資女不能缺少的美肌好朋友，平易近人的價格卻有超乎預期的呵護效果，其中，光透潤極致水潤面膜裡面蘊含2倍超級玻尿酸，搭配日本藍藻精華、神經醯胺等成分，獨家超導植物纖維布膜可以讓精華服貼臉部肌膚，全方位進行保濕鎖水，用過肌膚都會發亮，CP值超高。

＃MEDITHERPAY CICA積雪草毛孔緊緻面膜，7片、售價698元

▲面膜,肌研,MEDITHERPAY,W.SHOW,唯有機,OUI ORGANIC,保養,。（圖／品牌提供）

積雪草可以說是肌膚修護的聖品，這次推出的緊緻面膜，裡面添加64%高濃縮積雪草萃取物，搭配乳酸桿菌發酵物，可以穩定肌膚躁動感，獨特網狀設計，非常適合搭配滾輪一起使用，讓肌膚補水同時達到穩定狀態。

＃肌研 光透潤舒緩修護面膜，6片、售價399元

▲面膜,肌研,MEDITHERPAY,W.SHOW,唯有機,OUI ORGANIC,保養,。（圖／品牌提供）

夏季曬後肌膚容易泛紅，需要更好的安撫才能讓狀態穩定，修護面膜裡面含有維他命原B5、甘草酸二鉀、積雪草、金縷梅、薄荷等植萃，都是舒緩肌膚很常用的成分，具有清新涼感但不會過度刺激，曬後來一片簡直就像給肌膚來一杯沁涼冰飲，超級療癒。

＃W.SHOW γ-PGA 全效透白面膜，10片、售價1980元

▲面膜,肌研,MEDITHERPAY,W.SHOW,唯有機,OUI ORGANIC,保養,。（圖／品牌提供）

針對蠟黃、暗沉的肌膚設計，W.SHOW從納豆裡面發現發酵成分可以幫助深層保濕，輔以傳明酸、櫻花萃取成分，能夠溫和讓肌膚實現透白狀態，杜邦天絲棉的面膜紙，可以很好的貼合肌膚，傳送滿滿養膚能量。

＃唯有機OUI ORGANIC 敷敷植萃面膜

▲面膜,肌研,MEDITHERPAY,W.SHOW,唯有機,OUI ORGANIC,保養,。（圖／品牌提供）

以天然有機成分為主打的OUI ORGANIC，在今年夏季推出全新三款植萃面膜，都是99%天然成分打造，其中，薰衣草淨透控油面膜絕對夏天必備，油性肌膚也可以使用的單品，運用茶樹、青木瓜萃取等控油植萃，在加強保濕的同時，也能幫助油水平衡。

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關鍵字：

面膜, 肌研, MEDITHERPAY, W.SHOW, 唯有機, OUI ORGANIC, 保養

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