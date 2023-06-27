超準心測！你想變成哪隻貓？秒測你的「心理年齡」

記者曾怡嘉／台北報導

身邊朋友常說你幼稚還是老成呢？《小紅書》最近有個有趣的貓咪心理測驗，秒測你的心理年齡，快找朋友們一起來測測看吧！

▲（圖／翻攝自小紅書）

#以上這張圖，你最想成為哪隻貓呢？

A.花貓



B.白貓



C.橘貓



D.黑貓

------------------(下有解析）

選擇A.花貓的你

心理年齡是80歲

花貓象徵老成，你的心理年齡比實際年齡成熟，對於生活的體驗都比同齡人更加深刻，對於身邊的一切事物都看得很淡，除了生死沒什麼能影響到你的情緒，遇到問題時總能冷靜思考最佳對策，然後照自己的方法來解決。

選擇B.白貓的你

心理年齡是10歲

白貓象徵著純真和乾淨，會選擇白貓代表你有一顆純潔的心，你比同齡人比起來幼稚，對任何事物好奇且衝動，遇到任何風吹草動容易擔心害怕，你很渴望被別人認可，他人對你的稱讚能增加你的自信心。

選擇C.橘貓的你

心理年齡是20歲

橘貓色彩鮮豔，你和橘貓一樣熱情好動，喜歡冒險也勇於嘗試，你自我意識很強，別人說的話通常很能聽進心裡，對別人對你的態度也比較敏感，很簡單的一句話或是一個不一樣的眼神，都會讓你感到不安。

選擇D.黑貓的你

心理年齡是50歲

黑貓象徵冷靜成熟，生活帶給你不少人生歷練，你的內心也夠強大，不會因為一些小事引起你心中的波瀾，你很有自己的價值觀，外人很難影響你的判斷，即便眼前這條路不好走，你也會堅持立場不輕易動搖。