最喜歡獨處的3大星座！Top 1活潑是裝的，宅在家一個人更自在

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

有些人討厭獨自一人，做什麼事都要找個伴，不然就覺得孤單；相反地，有些人反而更喜歡自己一個人的時候，覺得一個人更自在，很享受獨處時光。在微博擁有30多萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開最喜歡獨處的3大星座，尤其Top 1在團體中活潑吵鬧都是裝的，其實內心就喜歡宅在家，沉浸在個人時光。

Top 3：金牛座



很多人在追求生活的時候，有時也會想擁有自己獨處的時間，但是金牛特別的是，他們是本來就很喜歡自己一個人的世界。平時生活中的金牛座，很有人情味、樂於助人，包容心也比較強，但是最大的缺點就是不太會溝通交流，所以金牛的很多時間都是一個人獨處的狀態。金牛通常也比較晚婚，因為他們本身性格比較內向慢熟，也不太會主動去認識異性，就因為在感情上太被動，使得不少金牛座都結婚都比較晚。

Top 2：天蠍座



自帶神秘感的天蠍座，很習慣自己一個人的生活，很多時候不是刻意，而是獨處已經成為他們生活中的常態。對許多人來說，天蠍座看起來很高冷不太敢靠近，但他們又不像有些星座很主動，反而會喜歡一個人獨處，沉浸在自己的小世界中。雖然天蠍看起來很冷漠又堅強，但其實他們內心也有很多脆弱的地方，也會有缺乏安全感的時候，但他們會習慣性地保護自己，會用一層保護色把自己包起來，讓人誤以為他們很強大。

Top 1：摩羯座



常給人拘謹、古板、甚至沒情調印象的摩羯座，和他們相處過的人都知道，雖然摩羯有時會表現得很積極向上，但其實他們的內心是比較偏憂鬱、悲觀，他們的活潑吵鬧，都是裝出來的，只是想讓自己看起來合群一點，但是他們內心更嚮往獨處。平時的摩羯很少主動開口說話，也沒有那麼常笑，而且很愛「宅在家」獨處更自在，對他們來說，一個人的時候能很理性現實的去審視生活中的一切，也能更好的思考，這也是他們喜歡獨處的原因。