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瑪格羅比真人《芭比》造型全是精品！BV胸衣、Valentino洋裝掀粉色風潮

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記者鮑璿安／台北報導

好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie）擁有深邃五官和一頭亮眼金髮，自從她確定出演真人版《Barbie芭比》電影後，就讓大批影迷相當期待，最近她積極參與電影宣傳活動，接連以全粉夢幻造型亮相，背後更是精品操刀設計，堪稱是最華麗的芭比女神！

▲芭比 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲瑪格羅比身著 BOTTEGA VENETA 訂製的絲質百褶裙及背心胸衣 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

瑪格羅比站在粉色跑車旁華麗登場，身著 BOTTEGA VENETA 訂製的絲質百褶裙及背心胸衣，如此夢幻色調在品牌設計語言中已經是少有，搭配上兩截剪裁勾勒出輕快的少女輪廓，瑪格羅比更沒忘記拎上品牌近期話題包款Cabat ，以粉色賦予編織提袋活力，成功掀起粉色風潮，完全是大家心目中的人間芭比模樣。

▲芭比。（圖／CFP）

▲瑪格羅比以Valentino粉色系繞頸洋裝完美致敬Barbie 2015 Pink & fabulous系列。（圖／CFP）

此外，瑪格羅比還以Valentino粉色系繞頸洋裝完美致敬Barbie 2015 Pink & fabulous系列，如童話故事移轉到現實場景，復古的波點元素呼應Manolo Blahnik黃色手提包以及高跟鞋，打造童趣俏皮的粉色時光。真人版《Barbie芭比》電影預計7月20日在台正式上映，準備好被瑪格羅比光鮮亮麗的造型所洗版，一同打開真人芭比的衣櫥。

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關鍵字：

瑪格羅比, Margot Robbie, 芭比

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