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無印良品最新爆款「自由組合收納包」開賣　3款熱門新品大點名

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▲無印良品春夏新品。（圖／品牌提供）

▲無印良品春夏新品「自由組合收納包」引起討論。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

以簡約設計有不少死忠粉絲的無印良品，今年夏天推出的新品又讓人蠢蠢欲動了啦，最近才上市成為話題的「自由組合收納包」，正式在台灣開賣，採用「組合」的元素用串接的方式，不僅更靈活使用，也很配合夏季輕薄的服飾，放上官方IG馬上破千按讚，此外還有2款夏季新品也引發討論，輕鬆入手營造夏日小確幸吧！

無印良品的「自由組合收納包」採用合成材質，手感柔軟舒適，不易沾水。可單獨當作一般收納包使用，用在居家中可收納日常小物，最大的特色就是每款皆有扣環，可搭配掛繩，組合出不同樣貌的收納包外出使用。

▲無印良品春夏新品。（圖／品牌提供）

因為包款有不同大小，無論是放零錢、相機、手機甚至是筆電與書本，都有對應的包款，用掛繩串接的方式，讓每次出門都能依照不同情況變更攜帶包型，只是到便利商店買個東西，就不用背上可裝電腦的大包包了，只要帶零錢跟手機包出門，使用方式更加自由。

▲無印良品春夏新品。（圖／品牌提供）▲無印良品春夏新品。（圖／品牌提供）

而且無印良品單色清爽的簡潔設計，怎麼搭都很好看，也很適合夏季輕薄的衣物搭配，各種包型都提供白、黑、橘3色，共計9種款式，加上150元起的售價，每個人都能有自己喜愛的搭配喔，難怪一上架就受到許多無印迷青睞，是不是也很想入手一款呢？

▲無印良品春夏新品。（圖／品牌提供）▲無印良品春夏新品。（圖／品牌提供）

另兩款矚目新品則是今夏最新的芳香蠟燭，居家香氛一向是無印良品的強項之一，今年夏天芬香蠟燭新推出10款香氣包括丹桂、日本扁柏、岩蘭草、梔子花、雪松、葡萄柚、鼠尾草、橙香、檀香、羅勒，而附杯款則以主題方式，用花果香味、木質花香味、柑橘香味與旅行香味複合式調香，從木質調到花果香一應俱全，無論是自身愛好、或是不同時段想聞不同香味都很可以，售價290元起。

▲無印良品春夏新品。（圖／品牌提供）

還有以立體元素設計的手機支架，固定在手機背面，不但可以置放悠遊卡或其他感應卡，還可折起立體模式當成手機支架，無論是自拍或在外看影片都很好用，不用時折起收納一點都不影響握感，合成皮質不但兼具質感，握在手上也很舒服，也是夏天新貨，在台灣就能買到喔！

▲無印良品春夏新品。（圖／品牌提供）

▲無印良品春夏新品。（圖／品牌提供）▲無印良品春夏新品。（圖／品牌提供）

時序即將邁入立秋，一瞬間夏天就過完了！但炎熱的季節正要開始，IKEA即日起至7／19連續一個月期間，推出春夏商品絕版品出清優惠，破千項商品特價5折起，本波主打輕爽色調家具與夏日派對小物，其中品牌熱賣的BILLY書櫃也在優惠之列，只要不到原價一半就能搬回家，春夏商品設計其實在亞熱帶的台灣，一年四季都很實用，有空不妨去挖寶吧。

▲IKEA絕版品出清。（圖／各業者提供）

▲IKEA絕版品出清即起折扣一個月，夏季小物都能趁此時入手。（圖／IKEA提供）

▲IKEA絕版品出清。（圖／各業者提供）

▲現省近五千元的HEMNES書桌，桌體的美背式設計，放在房間中央也美觀大方。

想為居家空間注入新鮮感，不妨趁IKEA絕版品出清時出手，本次出清較大幅度優惠包括HEMNES書桌，原價12,900元，特價7,990元，直接現省近5,000元，採用經典染白色設計，以天然實木材質製成，好用耐看；LIATORP白色電視櫃原價8,990元，特價6,500元，現省2,490元；可變形的GALLNÅS扶手椅原價9,990元，特價7,900元，其設計簡單幾個步驟就能展開，變身成舒適的躺椅或多人可坐的長凳，適合於小空間使用。

▲IKEA絕版品出清。（圖／各業者提供）

▲帶有浪漫氣息的LIATORP白色電視櫃，增添柔和的鄉村風格。

▲IKEA絕版品出清。（圖／各業者提供）▲IKEA絕版品出清。（圖／各業者提供）

▲年年熱銷的BILLY書櫃（左），CP值高又耐看；可變形的GALLNÅS扶手椅（右），適合於小空間使用。

本次特別祭出長年經典熱銷的BILLY書櫃優惠，原價2,290元，特價僅1,100元就可帶回家，現省 1,190元，省下來的都比特價價格還多，不論擺放書籍、展示或收藏品都輕鬆搞定，永不退流行的簡約設計，能輕鬆融入不同居家風格，趁現在48折出手最划算。

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關鍵字：

無印良品, MUJI, 新品, 夏季新品, 自由組合收納包

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