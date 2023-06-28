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懶得談戀愛最容易一直單身星座Top 3 ！冠軍要求高，總把愛情往外推

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▲▼星座。（圖／翻攝自TVN IG）

▲最容易一直單身星座Top 3。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

單身一久就習慣了，看著周圍朋友都紛紛脫單，甚至步入人生下一階段，卻不知道自己的緣分何時到來，其實從星座角度來分析，有些人不是沒人追，也不是沒有心儀對象，而是懶得戀愛，以下就公開「最有可能一直單身」的星座Top 3！

Top 3 射手座

射手座不喜歡按照計劃行事，相對而言戀愛和結婚也是如此，不在人生規劃之內，他們認為沒有該做什麼的年紀，完全是看當下的個人狀態而定，並不會因為身旁朋友結婚就感到壓力，換句話說射手還是一個人比較自在快活，不僅自由也不需要對誰負責，所以射手的單身真是無解。

Top 2 雙子座

雙子座可以很快進入一段戀情，也可以很快抽離，敢愛敢恨的感情態度，讓他們對婚姻也是如此，沒有太大的歸屬感和信任感，所以雙子才不會主動提出承諾，而是習慣去觀察另一半，並且慢慢熟悉兩個人的生活方式，變成老夫老妻的狀態之後，才會考慮進入下一階段，相對而言雙子座的感情始終是比較被動的。

Top 1 天秤座

天秤座成為冠軍一點都不意外，因為他們是單身就可以活得好好的人，除非有結婚、脫單之後變得更好的情況，否則有了另一半根本毫無優點，而且天秤早就看破了種種約束，他們喜歡學習與自己相處，變成黃金單身族才是自己的目標，就算愛情到了面前，天秤說不定還會默默往外推，錯過機會也完全不後悔。

 ►內心長不大幼稚星座Top 3！第一名成熟是給外人看，本質超屁孩

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關鍵字：

星座, 運勢, 射手座, 雙子座, 天秤座

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