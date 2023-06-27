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白敬亭、宋軼《長風渡》7金句：但今天我怕了，因為我現在有你

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記者鮑璿安 ／台北報導

白敬亭、宋軼領銜主演的古裝愛情劇《長風渡》收穫大批劇迷喜愛，劇情講述自小受盡磨礪的揚州布商之女柳玉茹與當地著名紈絝顧九思陰差陽錯展開了先婚後愛的故事，兩人性格天差地遠，卻一路從相互牴觸到相互扶持，相當有看點。劇中更有不少台詞放在現代也不過時，讓人看了頻頻點頭！

▲長風渡。（圖／翻攝長風渡微博）

▲白敬亭（左）、宋軼領銜主演的古裝愛情劇《長風渡》。（圖／翻攝長風渡微博，以下同）

1.人生在世，便如水滴，洪流去往何方，你就得過去，王宮貴胄、平頭百姓，都是在其中苦苦掙扎，誰也逃不開。

2.日子都是過出來的，往後的路還長呢，沒走到最後，誰敢輕言一輩子就這樣了。

3.但今天我怕了，因為我現在有你。我會有本事，有擔當，我會為你遮風擋雨，讓你有枝可依，我不會讓你賭輸的，不要後悔嫁給我。

▲長風渡。（圖／翻攝長風渡微博）

4.你們女子呢，都非常在意自己的名聲，無非是想嫁個好人家，也是為了過好日子，但如果你自己有能力，你有金錢去過好日子，是不是就不用在意別人的閒言碎語了。

5.你又說女子這一生，寄託在別人身上，就不該有自己的事情，不該為自己而活，什麼男子女子，大家都是人，是人就該有自己的樂趣，不被旁人左右志向，你的志向是什麼？

▲長風渡。（圖／翻攝長風渡微博）

6.其實夫妻過日子，哪樣不得靠用心經營啊。

7.這世界沒有什麼傷痛是不能痊癒的，如果有，那就是玩的不夠。

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關鍵字：

白敬亭, 宋軼, 古裝, 愛情劇, 長風渡

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