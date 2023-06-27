精品免費LINE貼圖報到！PRADA小熊背爆款包打招呼、米奇XTOMMY超萌

記者鮑璿安 ／綜合報導

隨著精品一步步向日常生活靠攏，最近PRADA首度帶來限量LINE貼圖系列，號召可愛的小熊家族來報到，穿著品牌經典三角標誌單品，讓你在日常對話中感受到時髦愉悅氛圍，快動動手指來免費下載！還有DISNEY X TOMMY 期間限定LINE貼圖，實用又能賣萌。

▲PRADA 首次推出的獨家限量LINE貼圖系列 。（圖／翻攝自LINE）

PRADA 首次推出的獨家限量LINE貼圖系列，以童趣活潑的筆觸刻畫了旗下小熊家族的日常，卡通造型的棕熊穿著整齊西裝外套、戴起標誌性的三角Logo漁夫帽，甚至還拎上了方包Galleria手袋，以「HELLO」、「OK」、「COOL」等對話與時尚精髓相融合。自6月27日起至7月26日止，於PRADA Line官方帳號 ”@PRADA_TW即可下載此系列LINE貼圖。

▲DISNEY X TOMMY 期間限定LINE貼圖 。（圖／翻攝自LINE）

同時，TOMMY HILFIGER為慶祝與迪士尼推出的聯名系列，在台灣帶來了DISNEY X TOMMY 期間限定LINE貼圖，至７月６日之前於LINE搜尋TOMMY HILFIGER官方帳號，加入好友即可免費下載貼圖，畫面中米奇換上了紅色M字Logo毛衣，與米妮、唐老鴨、高飛一起報到，可愛破表填滿大家的對話框。