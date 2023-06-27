三年首度！Smeg夏季特賣39折起　超美型冰箱、咖啡機全都有

▲Smeg睽違三年辦特賣會。（圖／品硯提供）

記者蔡惠如／綜合報導

以義式復古設計的美型家電Smeg，在台擁有不少支持者，台灣代理商品硯近期宣布，睽違三年的旗下特賣會即將在7月初舉行，包括Smeg大小家電都在列，特賣優惠3.9折起，原價5萬的洗碗機，只要3萬多元就能帶回家，現省2萬元，此外加碼美國Blendtec調理機、德國WESCO時尚垃圾桶優惠，讓家馬上變有型。

Smeg代理商表示，Smeg以復古流線、圓潤線條與可愛色調的特色，讓復古冰箱、濾滴式咖啡機、烤麵包機、彩色洗碗機、電熱水壺等都長期熱銷，本次推出特賣39折起優惠，有展示品、福利品、廚房家電與小物，品項相當多元。

此外，更釋出Smeg嵌入式廚房家電品項，包含烤箱、洗碗機、瓦斯爐等夢幻廚具產品，其中主打「嵌入式洗碗機」，擁有70度高溫殺菌及高壓水柱的全方面清潔技術，一體成型的設計無須擔憂門板安裝等問題，只要擁有寬度60公分的嵌入空間即可安裝，原價近5萬元，本次特賣限定價3萬元有找，現省2萬元都能再買一個小家電了。

品硯美學廚電夏季品牌特賣會檔期，台中、高雄從7／4至7／9；台北、新竹門市則從7／18至7／23，於品硯門市從上午9點至下午6點，其特賣會商品、福利品皆為限量搶購，數量有限售完為止。

▲德國WESCO時尚垃圾桶也在特賣會之列。（圖／品硯提供）

新光三越台北南西店從7／5至7／18期間，於館內推出特力集團FAMILY SALE限時回饋特賣會，包括旗下人氣品牌、共有超過千件優惠商品，於新光三越台北南西店一館9F活動會館舉辦，為期2周可說是近期最大規模的家商品促銷，包括美式家居Crate and Barrel、德國餐廚WMF、英式寢具WEDGWOOD、美國廚電KitchenAid、百變鬆餅機Vitantonio及家居選物hoi!好好生活等，共計16大國際知名品牌首度合體，優惠低至1折起。

▲遠百寶慶舉辦城企特賣會，服飾最低1折起。（圖／遠百提供）

遠百寶慶近期也進行拆除前的出清優惠，即起至7／4期間，城企家族旗下MOSS CLUB、KIKI、MASTINA、CUMER祭出優惠出清款式，特價1折起。