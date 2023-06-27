SOGO年中慶LV買3萬送900　全館滿5千送300

▲SOGO推年中慶優惠，以成家婚宴、節能家電與熱賣精品推高客單回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

母親節檔期買完，各百貨聚焦年中慶，準備迎接暑假檔期，SOGO台北店推出全館滿5,000元送300元抵用券回饋，並針對婚宴成家，精品新貨等商機，祭出高消費回饋，復興館還推愛馬仕、LV與指定精品消費滿3萬元送900元抵用券吸客。遠百年中慶百貨服飾滿5,000元送500元抵用券。

SOGO台北店年中慶即日起至7／9登場，全館包括化妝品、香氛、男女服飾、童裝、休閒運動、家用寢具及藝品等業種，消費滿5,000元送300元抵用券（最高回饋10萬元）；家電、黃金、珠寶、鐘錶區消費滿1萬元送500元抵用券；國際精品、珠寶還有忠孝館12F和風祭工藝品區，消費滿2萬元送1,000元抵用券。

▲忠孝館7月1日新上市 DIOR迪奧經典五色眼影，售價2,700元、迪奧絕對搶眼飛翹睫毛膏，售價1,500元；復興館JO MALONE LONDON Martyn Thompson藝術家聯名系列香氛雙層蠟燭，售價9,700元，各限量20個。（圖／業者提供）

此外復興館針對館內精品HERMES、LOUIS VUITTON及指定精品，消費滿3萬元，回饋900元抵用券，各樓面滿額也再加碼送SOGO禮券、樓面抵用券、各式家用好禮等，全力衝刺年中慶。

民眾邁入疫後生活，出國旅行、脱口罩成為日常，SOGO表示上半年業績持續成長，每個業種都有20%平均的高成長，且精品仍受歡迎，沒有因民眾出國採買受到影響，復興館館長許淑賢表示，疫情期間台灣消費者秀出購買力，精品新貨多達6至7成，有些款式只有台灣有，國外買不到，即便國門開放，精品成長仍高達24%，年中慶業績目標比疫前預計成長30%，今年復興館全年業績預估可達185億元，成長20%。

忠孝店店長賴必昌則表示，今年上半年忠孝館業績已達50億元，有20%的成長，持續改裝與優惠新品牌帶來新客，館內的空間視覺也明顯變的舒適，8月將改裝3樓女裝，預計9月中完成，屆時還會有更一致的視覺感，預計今年全年業績可達110元，比去年的104億元成長10%。

▲復興館Maje花卉印花短洋裝，售價12,590元（左）；忠孝館獨家BROOKS BROTHERS麻料碎花長洋裝，原價10,900元，特價7,000元。（圖／業者提供）

遠東百貨「超級年中慶」檔期也正開跑，即起至7／6期間，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元抵用券；保健器材當日累計滿5,000元送500元（遠百竹北、新竹大遠百加贈100元，遠百板橋中山當日單櫃滿50,000元加送1,000元）；大家電當日單筆滿1萬元送1,000元（遠百竹北、新竹大遠百、台南大遠百加贈100元）。搭配HAPPY GO Pay支付加送100元，遠百信義A13持任一台灣發行信用卡全館單筆刷滿5,000元送100元。

▲板橋大遠百TOD'S Timeless女士系列迷你托特包（上）；台中大遠百CHARLES & KEITH小花珍珠釦雙帶拖鞋（下）。（圖／業者提供）