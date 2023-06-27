大腸癌再度成「癌王」！營養師曝「傷腸胃7大NG行為」快改掉

▲營養師提醒有些飲食、生活習慣會導致罹患大腸癌風險上升。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

根據衛生福利部國民健康署今年5月的資料，癌症新增人數排行榜前5名依序為大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌和口腔癌，一直都是十大癌症裡新發生榜首的大腸癌，數據更是驚人，每100人中約新發生16.8人。知名營養師張家榕就指出傷害腸胃的「7大NG行為」，容易使人排便不順、消化不良，導致罹患大腸癌風險上升，她也一一給出對應的護腸好習慣和照顧腸道的3大原則，教你遠離大腸癌威脅。

NG 1：常吃油炸等高脂肪食物



營養師建議平時應避免炸物，盡量用炒煮烤的烹調方式，並選擇橄欖油、堅果等好油脂。

NG 2：燒烤、醃製、煙燻等致癌食物



建議平時多吃鮭魚、海鮮、雞肉等白肉，或豆類、豆製品。

NG 3：精緻食物、加工食品



少吃像是蛋糕、甜甜圈等精緻加工食品，多吃新鮮蔬果、菇類等原型食物，膳食纖維較多。

NG 4：排便不順暢



可多吃納豆、優酪乳，幫助補充好菌。

NG 5：暴飲暴食吃太快



建議一口咀嚼20～30下，且每餐吃到8分飽就好。

NG 6：壓力大、憂鬱焦慮



可多吃含有維生素C、鈣、鎂等營養素的「紓壓食物」。

NG 7：久坐不動



久坐不動會讓腸胃也「不動」，建議要增加活動量、培養運動習慣，並定期檢查。

除了避免以上7個會傷害腸胃的NG行為，張家榕也分享照顧腸道的飲食公式：膳食纖維＋益生菌＋水分和好油。

＃膳食纖維



平時可多吃新鮮蔬菜水果，多攝取膳食纖維，打造好的腸道環境，避免排便卡卡，而蔬果裡所含的益生質也能幫助腸胃好菌生長

＃益生菌



可適時從優酪乳、泡菜、納豆等食物補充好菌，幫助調整體質、維持消化道機能。

＃水分和好油



建議平時多喝水，攝取橄欖油等好的油脂，能幫助潤滑腸道，有助帶走廢物。

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