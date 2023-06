連石原聰美都後悔沒有早點會的美顏技巧！正確塗防曬靈感竟來自擦鞋匠

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供、_ishihara_satomi_ IG、nhk_torisetsushow IG

日劇女神石原聰美不僅在戲劇表現亮眼,也主持不少好節目,最近更是在NHK節目「あしたが変わるトリセツショー」中,分享生活健康小知識,日前一期講到「如何打造鐵壁般的肌膚」,教大家透過三個重點,把防曬做到更全方位的保護,連石原聰美都後悔沒有早點學會。

Tips 1:塗抹防曬手法超關鍵

大多數人塗抹防曬都是直接平鋪推開,但其實肌膚有很多小紋理,不完全平整,所以很容易只塗到表面,凹陷細紋卻沒有抹到,建議先把防曬點塗到臉上之後,小範圍的畫圓打圈推開,可以讓防曬進入每一個角度不同的皮膚紋理之中,達到更有效的防禦。而這個方法更是擦鞋匠提供的小秘訣,可以讓皮鞋在塗抹鞋油時更均勻。

Tips 2:用量1平方公分2毫克

根據國際標準防曬產品使用量,要到2mg/cm²才能達到最好的防護效果,光用肉眼看,感覺就蠻多,如果想要在不測量的情況下,達到足夠的防曬效果,日本節目組也提供了最好的方案,就是用Tips 1的畫圓法全臉抹開之後,再重複一次,等於相同的使用量上兩層,就比較容易達到標準值。

Tips 3:2到3小時補塗防曬

補塗這個已經是很多人都在宣導的課題了,因為防曬是會隨著出油、出汗而減少,抵抗效果也會隨著時間降低,建議長時間待在戶外的話,每2到3小時就要補擦一次防曬,除了基本的防曬乳,像是防曬棒、防曬噴霧或是有防曬效果的底妝,任何劑型都可以。

【推薦單品】

#TRUE TISANE 金銀花抗痘水感潤色防曬,30ml、售價880元

TRUE TISANE從天然漢方草本為靈感,結合生化科研技術,推出全新潤色防曬,主打一瓶就有提亮膚色、防曬以及舒緩等多重效果,水感質地添加0.2%水楊酸、0.1%繖花醇與金銀花萃取,特別適合容易出油的人使用,清爽控油同時調理痘痘肌膚。

#VIVAIODAYS 薑黄寶寶全效防曬乳,100ml、售價950元

美國熱銷冠軍的有機保養品牌VIVAIODAYS推出獨特的薑黃防曬乳,100%全天然成分,搭配高抗氧化力的天然薑黃油,20%的「物理防曬」非納米氧化鋅成分,標榜敏感肌膚或是6個月以上嬰幼兒、孕婦都可以使用。

#資生堂國際櫃 新豔陽.夏水離子熱防禦UV隔離露,50ml、售價1700元

承襲資生堂在1923年推出全球第一款防曬產品UViolin,至今已經有100年歷史,隨著科技與時代變遷,美妝龍頭再次提出防曬新趨勢「光保養防曬科技」,注入螺旋藻能量精華,讓紫外線不再傷害刺激肌膚,而是轉換成對肌膚有益的美肌光,搭配專利科技,質地超水感、海洋友善,塗了比沒塗還舒服,當然是地表最強!

#MAKE UP FOR EVER 第一步玫瑰水感防曬乳,30ml、售價1600元

現代女性面臨多重角色,當然美妝也要多重功能,才能滿足與時間不斷賽跑的日常;玫瑰水感防曬乳一瓶可以達到防曬、隔離、妝前等效果,不用上妝就可以輕鬆提亮膚色,打造均勻透亮的防護效果,是趕時間上班族、沒時間化妝媽媽黨都必備的好物,輕鬆擺脫黃臉婆。

#ALBION 超完美高奢全抗光隔離乳,50g、售價3300元

不只是紫外線對肌膚造成傷害,藍光更是長時間刺激元兇,ALBION旗下首款抗藍光的隔離乳,擁有SPF50+、PA++++高係數,還添加葉綠素複合物,提升抗藍光效果,每天在辦公室看電腦也要擦,搭配小麥胚芽油、紅石榴精萃,全方位養膚抗老化。

#安耐曬 X 哆啦A夢 金鑽高效防曬露N 4X,60ml、售價950元

連續22年日本銷售NO.1的防曬露,只要曬太陽絕對不能沒有它,超強防禦力讓你想曬黑都難,這次更攜手童年回憶哆啦A夢推出超可愛的限定版本,連包裝都是經典任意門,塗抹在肌膚形成防禦薄膜,輕盈水潤的質地,輕鬆防曬不悶黏。

#肌膚之鑰 逆齡光采防曬霜,50g、售價3600元

以頂級養膚成分人蔘、山竹、水青岡牙、柴胡提取物等植物萃取成分,在守護肌膚的同時,一邊做到加強保養,更全新添加摩洛哥百里香提取物,即使紫外線曬到肌膚,也可以提供充足的保護力,抵禦外在刺激的傷害。

#碧兒泉 極致抗光UV隔離水凝乳,30ml、售價1750元

以海洋成分萃取成就品牌無可取代地位,感謝自然的饋贈,碧兒泉推出全新致敬大海的友善配方「小粉帽」,擁有專利奇蹟溫泉活萃成分,搭配菸鹼醯胺、三維度抗光科技,不僅可以抵抗紫外線傷害,更能夠打造冷白皙膚色,淡淡珍珠光輕鬆調理肌膚瑕疵,100%可回收包裝愛環境。

#ORBIS 全能盈白精華防曬乳,50g、售價1250元

把保養與防曬集結為一體的防曬乳,是一款具有抗老、亮白成分的單品,裡面添加W菸鹼醯胺、南非博士茶精華、丁香精華等成分,帶給肌膚SPF50+、PA++++保護的同時,更可以加強滋潤保溼,塗抹就有養護效果,全天候滋養。

#SENKA專科 全效海洋友善防曬乳,40ml、售價360元

守護海洋珊瑚靠自身做起,近年不少品牌都會推出環境友善的單品,專科也不例外,研發出零酒精、香料、防腐劑的防曬,溫和乳液質地連敏感肌都可以使用,一瓶從臉擦到身體,同時採用環境友善,減少52.6%塑膠材質包裝,從購買就先愛地球。

#曼秀雷敦 水潤肌超保濕水感防曬凝露,110g、售價379元

防曬怕黏膩、一罐全家大小都要用?曼秀雷敦可以說是大需求的好幫手,超大容量搭配親民價格,極清爽水感凝露質地,塗抹瞬間降溫,而且全身大面積擦也超好推,隨時補防曬都方便,SPF50+、PA++++的等級,防禦力滿分。

#PONY EFFECT 水透光妝前防護乳,50g、售價950元

韓系彩妝品牌PONY EFFECT旗下熱賣第一名的「小金管」,水潤乳液質地一抹就可以均勻推開,清爽質地可以當作妝前、防曬來使用,潤澤肌膚紋理打造完美基底,讓後續上妝更加服貼,一瓶也可以創造透亮膚質。

#AHC 積雪草純物理涼感防曬氣墊,25g、售價900元

夏季上防曬最怕燥熱黏膩,醫美專業戶AHC推出的超巨大氣墊,帶有涼感50%積雪草複合精華,不用手塗抹,不怕手髒汙染肌膚,只要輕鬆用海綿拍一拍,就能夠馬上完成防曬,補擦超方便,每一拍一次降溫4°C,立刻舒緩。

#Bioré 含水防曬水珠噴霧,60ml、售價350元

小資女最愛的日系品牌Bioré在夏季全新推出含水防曬水珠噴霧,特別適合懶人快速上防曬的需求,SPF50、PA++++的高係數,正噴或是倒噴都可以輕鬆在身上形成防禦保護膜,後背、腿後、頭髮都可以使用,全方位防護。

#寶拉珍選 抗老化清新潤色防曬乳,60ml、售價1200元

以高效保養能量推出有感單品的寶拉珍選,在夏季推薦保養、防曬與上妝三合一的單品,柔滑乳液質地一抹可以輕鬆修飾臉部瑕疵,達到自然提亮效果,特別適合日常上班、上課的人使用,一瓶解決各種肌膚困擾。

#divinia蒂芬妮亞 純淨友善水感防曬乳,50ml、售價399元

屈臣氏獨家品牌蒂芬妮亞針對夏季推出全新防曬單品,不添加夏威夷、帛琉禁用以及易對環境產生危害的成分,水感質地一抹輕鬆好推,SPF50+高係數夏天曝曬也不怕,重點是小資女也可以輕鬆負擔與購買的產品,當然要提前佈防。

#美膚娜娜 ACNE控油抗痘升級版 控油抗痘友善海洋防曬乳,45ml、售價539元

以獨家專利蓮霧精萃為主成分,全新升級的海洋友善防曬乳,不添加酒精、香料、色料及防腐劑,同時符合帛琉與美國夏威夷友善海洋公約中的防曬劑成分禁令,不只呵護環境,同時添加水楊酸及IPMP繖花醇,能避免痘痘或粉刺問題。