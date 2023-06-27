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連石原聰美都後悔沒有早點會的美顏技巧！正確塗防曬靈感竟來自擦鞋匠

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、_ishihara_satomi_ IG、nhk_torisetsushow IG

日劇女神石原聰美不僅在戲劇表現亮眼，也主持不少好節目，最近更是在NHK節目「あしたが変わるトリセツショー」中，分享生活健康小知識，日前一期講到「如何打造鐵壁般的肌膚」，教大家透過三個重點，把防曬做到更全方位的保護，連石原聰美都後悔沒有早點學會。

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Tips 1：塗抹防曬手法超關鍵

大多數人塗抹防曬都是直接平鋪推開，但其實肌膚有很多小紋理，不完全平整，所以很容易只塗到表面，凹陷細紋卻沒有抹到，建議先把防曬點塗到臉上之後，小範圍的畫圓打圈推開，可以讓防曬進入每一個角度不同的皮膚紋理之中，達到更有效的防禦。而這個方法更是擦鞋匠提供的小秘訣，可以讓皮鞋在塗抹鞋油時更均勻。

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Tips 2：用量1平方公分2毫克

根據國際標準防曬產品使用量，要到2mg/cm²才能達到最好的防護效果，光用肉眼看，感覺就蠻多，如果想要在不測量的情況下，達到足夠的防曬效果，日本節目組也提供了最好的方案，就是用Tips 1的畫圓法全臉抹開之後，再重複一次，等於相同的使用量上兩層，就比較容易達到標準值。

Tips 3：2到3小時補塗防曬

補塗這個已經是很多人都在宣導的課題了，因為防曬是會隨著出油、出汗而減少，抵抗效果也會隨著時間降低，建議長時間待在戶外的話，每2到3小時就要補擦一次防曬，除了基本的防曬乳，像是防曬棒、防曬噴霧或是有防曬效果的底妝，任何劑型都可以。

【推薦單品】

＃TRUE TISANE 金銀花抗痘水感潤色防曬，30ml、售價880元

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TRUE TISANE從天然漢方草本為靈感，結合生化科研技術，推出全新潤色防曬，主打一瓶就有提亮膚色、防曬以及舒緩等多重效果，水感質地添加0.2%水楊酸、0.1%繖花醇與金銀花萃取，特別適合容易出油的人使用，清爽控油同時調理痘痘肌膚。

＃VIVAIODAYS 薑黄寶寶全效防曬乳，100ml、售價950元

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美國熱銷冠軍的有機保養品牌VIVAIODAYS推出獨特的薑黃防曬乳，100%全天然成分，搭配高抗氧化力的天然薑黃油，20%的「物理防曬」非納米氧化鋅成分，標榜敏感肌膚或是6個月以上嬰幼兒、孕婦都可以使用。

＃資生堂國際櫃 新豔陽．夏水離子熱防禦UV隔離露，50ml、售價1700元

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承襲資生堂在1923年推出全球第一款防曬產品UViolin，至今已經有100年歷史，隨著科技與時代變遷，美妝龍頭再次提出防曬新趨勢「光保養防曬科技」，注入螺旋藻能量精華，讓紫外線不再傷害刺激肌膚，而是轉換成對肌膚有益的美肌光，搭配專利科技，質地超水感、海洋友善，塗了比沒塗還舒服，當然是地表最強！

＃MAKE UP FOR EVER 第一步玫瑰水感防曬乳，30ml、售價1600元

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現代女性面臨多重角色，當然美妝也要多重功能，才能滿足與時間不斷賽跑的日常；玫瑰水感防曬乳一瓶可以達到防曬、隔離、妝前等效果，不用上妝就可以輕鬆提亮膚色，打造均勻透亮的防護效果，是趕時間上班族、沒時間化妝媽媽黨都必備的好物，輕鬆擺脫黃臉婆。

＃ALBION 超完美高奢全抗光隔離乳，50g、售價3300元

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不只是紫外線對肌膚造成傷害，藍光更是長時間刺激元兇，ALBION旗下首款抗藍光的隔離乳，擁有SPF50+、PA++++高係數，還添加葉綠素複合物，提升抗藍光效果，每天在辦公室看電腦也要擦，搭配小麥胚芽油、紅石榴精萃，全方位養膚抗老化。

＃安耐曬 X 哆啦A夢 金鑽高效防曬露N 4X，60ml、售價950元

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連續22年日本銷售NO.1的防曬露，只要曬太陽絕對不能沒有它，超強防禦力讓你想曬黑都難，這次更攜手童年回憶哆啦A夢推出超可愛的限定版本，連包裝都是經典任意門，塗抹在肌膚形成防禦薄膜，輕盈水潤的質地，輕鬆防曬不悶黏。

＃肌膚之鑰 逆齡光采防曬霜，50g、售價3600元

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以頂級養膚成分人蔘、山竹、水青岡牙、柴胡提取物等植物萃取成分，在守護肌膚的同時，一邊做到加強保養，更全新添加摩洛哥百里香提取物，即使紫外線曬到肌膚，也可以提供充足的保護力，抵禦外在刺激的傷害。

＃碧兒泉 極致抗光UV隔離水凝乳，30ml、售價1750元

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以海洋成分萃取成就品牌無可取代地位，感謝自然的饋贈，碧兒泉推出全新致敬大海的友善配方「小粉帽」，擁有專利奇蹟溫泉活萃成分，搭配菸鹼醯胺、三維度抗光科技，不僅可以抵抗紫外線傷害，更能夠打造冷白皙膚色，淡淡珍珠光輕鬆調理肌膚瑕疵，100%可回收包裝愛環境。

＃ORBIS 全能盈白精華防曬乳，50g、售價1250元

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把保養與防曬集結為一體的防曬乳，是一款具有抗老、亮白成分的單品，裡面添加W菸鹼醯胺、南非博士茶精華、丁香精華等成分，帶給肌膚SPF50+、PA++++保護的同時，更可以加強滋潤保溼，塗抹就有養護效果，全天候滋養。

＃SENKA專科 全效海洋友善防曬乳，40ml、售價360元

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守護海洋珊瑚靠自身做起，近年不少品牌都會推出環境友善的單品，專科也不例外，研發出零酒精、香料、防腐劑的防曬，溫和乳液質地連敏感肌都可以使用，一瓶從臉擦到身體，同時採用環境友善，減少52.6%塑膠材質包裝，從購買就先愛地球。

＃曼秀雷敦 水潤肌超保濕水感防曬凝露，110g、售價379元

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防曬怕黏膩、一罐全家大小都要用？曼秀雷敦可以說是大需求的好幫手，超大容量搭配親民價格，極清爽水感凝露質地，塗抹瞬間降溫，而且全身大面積擦也超好推，隨時補防曬都方便，SPF50+、PA++++的等級，防禦力滿分。

＃PONY EFFECT 水透光妝前防護乳，50g、售價950元

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韓系彩妝品牌PONY EFFECT旗下熱賣第一名的「小金管」，水潤乳液質地一抹就可以均勻推開，清爽質地可以當作妝前、防曬來使用，潤澤肌膚紋理打造完美基底，讓後續上妝更加服貼，一瓶也可以創造透亮膚質。

＃AHC 積雪草純物理涼感防曬氣墊，25g、售價900元

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夏季上防曬最怕燥熱黏膩，醫美專業戶AHC推出的超巨大氣墊，帶有涼感50%積雪草複合精華，不用手塗抹，不怕手髒汙染肌膚，只要輕鬆用海綿拍一拍，就能夠馬上完成防曬，補擦超方便，每一拍一次降溫4°C，立刻舒緩。

＃Bioré 含水防曬水珠噴霧，60ml、售價350元

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小資女最愛的日系品牌Bioré在夏季全新推出含水防曬水珠噴霧，特別適合懶人快速上防曬的需求，SPF50、PA++++的高係數，正噴或是倒噴都可以輕鬆在身上形成防禦保護膜，後背、腿後、頭髮都可以使用，全方位防護。

＃寶拉珍選 抗老化清新潤色防曬乳，60ml、售價1200元

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以高效保養能量推出有感單品的寶拉珍選，在夏季推薦保養、防曬與上妝三合一的單品，柔滑乳液質地一抹可以輕鬆修飾臉部瑕疵，達到自然提亮效果，特別適合日常上班、上課的人使用，一瓶解決各種肌膚困擾。 

＃divinia蒂芬妮亞 純淨友善水感防曬乳，50ml、售價399元

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屈臣氏獨家品牌蒂芬妮亞針對夏季推出全新防曬單品，不添加夏威夷、帛琉禁用以及易對環境產生危害的成分，水感質地一抹輕鬆好推，SPF50+高係數夏天曝曬也不怕，重點是小資女也可以輕鬆負擔與購買的產品，當然要提前佈防。

＃美膚娜娜 ACNE控油抗痘升級版 控油抗痘友善海洋防曬乳，45ml、售價539元

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以獨家專利蓮霧精萃為主成分，全新升級的海洋友善防曬乳，不添加酒精、香料、色料及防腐劑，同時符合帛琉與美國夏威夷友善海洋公約中的防曬劑成分禁令，不只呵護環境，同時添加水楊酸及IPMP繖花醇，能避免痘痘或粉刺問題。

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