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孫儷、張鈞甯、Faye都會喝的「素顏水」！養顏美容還能暖手腳

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記者李薇／台北報導　圖／turbosun微博、ningchang0904 IG、faye.officialpage IG、品牌提供

想要全方位逆齡，不僅外在保養要做，內在調理也很重要，以下就盤點三位女星經常會自己做的「素顏水」，不僅可以養顏美容，多喝水份也可以增加老廢物質排出，比起喝奶茶更好，非常適合不喜歡單純喝水的女孩，可以針對自己的身體狀況，適度飲用。

▲孫儷,Faye,詹雯婷,張鈞甯,aquaEveryday,FANCL,煦願軒,保養,。（圖／turbosun微博、ningchang0904 IG、faye.officialpage IG、品牌提供）

＃孫儷：桑椹茶

對於養生很有一套的孫儷其實經常有偏頭痛、長痘痘的困擾，後來透過飲食，尊崇節律吃當季新鮮食材，才讓身體更健康，她也分享，自己很喜歡吃桑椹，新鮮當水果吃，果乾泡水喝，搭配玫瑰花、幾粒茯苓、一些百合、一顆紅棗，開工的早上泡好、濾出水分，一整天拍戲喝光，淡淡的甜味不僅美味，還能提升氣色，減少身體濕氣。

▲孫儷,Faye,詹雯婷,張鈞甯,aquaEveryday,FANCL,煦願軒,保養,。（圖／turbosun微博、ningchang0904 IG、faye.officialpage IG、品牌提供）

＃Faye（詹雯婷）：暖手茶

單飛之後的Faye工作不間斷，生活相當忙碌，像是冬天有手腳冰冷的問題，她就會自己煮一壺暖手養生茶，溫補身體，只要一點點當歸、15顆紅棗剪開、枸杞、5片黃耆、4條黨參，然後把水蓋過藥材煮沸即可，能幫助補充氣血，她也建議，如果是比較容易上火的體質，酌量即可，不宜太多。

▲孫儷,Faye,詹雯婷,張鈞甯,aquaEveryday,FANCL,煦願軒,保養,。（圖／turbosun微博、ningchang0904 IG、faye.officialpage IG、品牌提供）

＃張鈞甯：美容湯

平時外食多，拍戲又常三餐不定時，張鈞甯都會自己煮美容飲，餵出好膚質，像是銀耳湯、紅豆茯苓蓮子湯，有時候也會把桃膠、皂角米、紅棗、枸杞放進電鍋裡煮，變成養顏飲品，調理出亮麗好氣色。

懶得自己找配方，市面上也有不少現成的美顏飲可以享用，以下就盤點三款厲害單品，速效美肌就靠它。

【推薦單品】

＃aquaEveryday 天然玫瑰美顏水

▲孫儷,Faye,詹雯婷,張鈞甯,aquaEveryday,FANCL,煦願軒,保養,。（圖／turbosun微博、ningchang0904 IG、faye.officialpage IG、品牌提供）

純淨保養品牌aquaEveryday嚴選有機栽培的玫瑰純露結合逆滲透水源，每一滴蘊含天然微量元素與維生素，可以幫助身體補充養份，同時又保有細緻的玫瑰花瓣香氣，宛如「喝的香水」，不僅讓口齒留香，同時又能攝取足量水分，不添加防腐劑、香料，每天喝也不會有負擔。

＃FANCL 三肽膠原蛋白美肌飲

▲孫儷,Faye,詹雯婷,張鈞甯,aquaEveryday,FANCL,煦願軒,保養,。（圖／turbosun微博、ningchang0904 IG、faye.officialpage IG、品牌提供）

擷取肌膚最需要的三肽膠原蛋白成分，再協同維他命C、維他命E、輔酶Q10等，飯後或睡前來一瓶，可以幫助肌膚澎潤彈力，重點是沒有腥味的口感，喝起來酸甜開胃，可以說是許多新手喝過最好入口的膠原蛋白飲，長時間補充豐盈膚質更有感。

＃煦願軒 滴雞精原味

▲孫儷,Faye,詹雯婷,張鈞甯,aquaEveryday,FANCL,煦願軒,保養,。（圖／turbosun微博、ningchang0904 IG、faye.officialpage IG、品牌提供）

沒時間好好補身體，滴雞精是很多人的選擇，僅挑選12到13周、具有產銷履歷的紅羽土公雞，搭配全台首創古法陶甕萃取，全程不添加一滴水的高濃度，富含優質蛋白質、膠原蛋白等成分，可高溫蒸煮食品級鋁袋，回溫方便又快速。

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關鍵字：

孫儷, Faye, 詹雯婷, 張鈞甯, aquaEveryday, FANCL, 煦願軒, 保養

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