長肝斑代表肝不好？皮膚科醫師揭迷思　加碼正確除斑3步驟

▲《車貞淑醫生》女主角因急性肝炎使臉部肌膚明顯發黃。（圖／翻攝IG@jtbcdrama）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、IG@ahc.official

人氣韓劇《車貞淑醫生》以溫馨感人的故事情節成功創下收視新高，女主角「車貞淑」在劇中因急性肝炎一度面臨生死難關，因為肝生病不會出現顯著的不適感，而是透過其他方式發出警訊，像是在劇中女主角的臉部膚色明顯發黃。那日常生活該如何從皮膚來檢視身體狀況？常聽到的「肝斑」和肝功能不良是否真的有關聯？光澤診所皮膚科醫師蕭遙就從肝斑來解答許多女性在意的斑點問題，並分享改善斑點的正確方式。

▲皮膚科醫師蕭遙解答「肝斑」與肝不好沒有直接關聯。

首先蕭醫師指出，肝臟是合成與代謝的器官，肝功能受損比較嚴重時，身上的代謝能力就會比較差，也會有些病徵表現在肌膚上，像是面部較為暗沉，皮膚呈現黃褐色，下眼瞼內的眼白也偏黃；在臉、頸、前胸等部位出現紅色的蜘蛛痣，手壓住會變白，放開就變回紅色，周圍佈滿往外擴散的毛細血管；也有可能出現容易掉髮、指甲上有黑線或是全身性的發癢和起疹子等，如果有以上症狀建議盡快找醫師診斷治療。

而女性容易有的「肝斑」是因為呈現在臉部的形狀和顏色很像煮熟的豬肝而延伸此名，主要受到體內的荷爾蒙分泌變化或者過度曝曬導致黑色素細胞快速增加，導致肝斑的產生，與肝不好較無直接的關聯性。但若是肝斑突然出現，就要審視你的身體是否過度操勞，累積過多的自由基就會透過皮膚顯現出警訊的徵兆。

隨著夏天的腳步逐漸靠近，因紫外線強度遽增，當皮膚受到光和熱的刺激，不僅容易產生各種斑點，更會讓有肝斑體質的人更容易好發，尤其台灣女性以30到50歲占比最高。肝斑是因皮膚慢性發炎，日積月累造成色素的累積，特點是混合著深斑與淺斑，邊界模糊不清，橫跨表皮層及真皮層；而斑點形成主要是因為麥拉寧的堆積，麥拉寧是一種存在於皮膚中的細胞，負責產生黑色素，當麥拉寧細胞中的黑色素增加時，就會形成斑點。

因此，比較深層的肝斑建議以雷射方式治療，利用高能量爆破麥拉寧色素後，讓身體自然代謝，達到去除斑點。而回到根本，延緩斑點的形成，是需讓黑色素細胞達到一定程度的穩定狀態，延緩復發機率。

肌膚上的斑斑點點有深有淺，斑點形成的原因，有些是先天體質遺傳，而後天造成的像是曬斑、老人斑等，大多與紫外線曝曬有關。蕭醫師就表示，想改善斑點需要雙管齊下，雷射與保養缺一不可，建議採取複合式的方式治療。

她分享除斑三步驟，第一步要先把皮膚養好，第二是進行雷射治療，第三要提供肌膚穩定的環境進行修復，預防斑點的形成。從日常生活養成良好的防曬習慣，適度補充抗氧化劑來強化穩定黑色素，多吃蔬菜有助於對抗自由基；另外，術後更應妥善照顧肌膚，以維持黑色素的穩定狀態，並且做好防曬的習慣，讓肌膚健康維持在健康、光彩煥發的狀態。

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