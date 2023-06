試・開箱／2017被搶爆的眼影凍又出第三代！奶油感質地光是上手就療癒

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

眼影可以製造出眼神的深邃度,讓五官看起來更立體,近期就有不少新手也很容易使用的新作,更是有質地超服貼的眼影凍,一顆就可以創造波光粼粼的小鹿濕潤眼神,當然要GET!

#黛珂 原色光漾眼彩凍,售價800元

「眼影凍專家」黛珂把日系優雅美學結合高顯色服貼粉體,製作出奶油般質地眼影凍,自2017年推出就風靡櫻花妹,這次第三代更新一次出30種顏色,台灣會上15色,分為光澤與霧面感妝效,可以單用或是混搭,打造出具有透明感又輕盈的眼妝效果,柔和發色度新手也能輕鬆掌握,打造零失手漸層眼妝,想必又會掀起搶購熱潮。

#MAKE UP FOR EVER 藝術大師玩色眼影,售價550元

專業玩色彩妝MAKE UP FOR EVER總能滿足PRO級粉絲玩色的癮,細緻粉質輕鬆就能暈染出大師級眼妝,高彩度色調不管是日常妝還是派對風格,都可以展現出最恰到好處的個人風格,單顆自選的眼影盤,輕鬆打造零廢色常用品,打造專屬於最懂自己的眼妝盤。

#1028 飛我莫屬限量眼彩盤-暮玫瑰,售價520元

「CP值最高」1028絕對是小資族與學生黨閨蜜,這次推出9色玫瑰粉調的眼影盤,隨便混搭一秒變韓妞,擁有女團妝容毫不費力,不僅每一格顏色都是專為亞洲女孩設計,更是不需要技巧,直接無腦上妝,都能輕鬆駕馭的寶藏單品。