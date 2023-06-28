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試・開箱／2017被搶爆的眼影凍又出第三代！奶油感質地光是上手就療癒

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

眼影可以製造出眼神的深邃度，讓五官看起來更立體，近期就有不少新手也很容易使用的新作，更是有質地超服貼的眼影凍，一顆就可以創造波光粼粼的小鹿濕潤眼神，當然要GET！

＃黛珂 原色光漾眼彩凍，售價800元

▲黛珂,MAKE UP FOR EVER,1028,眼影,眼影盤,眼影凍,彩妝,。（圖／品牌提供）

「眼影凍專家」黛珂把日系優雅美學結合高顯色服貼粉體，製作出奶油般質地眼影凍，自2017年推出就風靡櫻花妹，這次第三代更新一次出30種顏色，台灣會上15色，分為光澤與霧面感妝效，可以單用或是混搭，打造出具有透明感又輕盈的眼妝效果，柔和發色度新手也能輕鬆掌握，打造零失手漸層眼妝，想必又會掀起搶購熱潮。

＃MAKE UP FOR EVER 藝術大師玩色眼影，售價550元

▲黛珂,MAKE UP FOR EVER,1028,眼影,眼影盤,眼影凍,彩妝,。（圖／品牌提供）

專業玩色彩妝MAKE UP FOR EVER總能滿足PRO級粉絲玩色的癮，細緻粉質輕鬆就能暈染出大師級眼妝，高彩度色調不管是日常妝還是派對風格，都可以展現出最恰到好處的個人風格，單顆自選的眼影盤，輕鬆打造零廢色常用品，打造專屬於最懂自己的眼妝盤。

＃1028 飛我莫屬限量眼彩盤－暮玫瑰，售價520元

▲黛珂,MAKE UP FOR EVER,1028,眼影,眼影盤,眼影凍,彩妝,。（圖／品牌提供）

「CP值最高」1028絕對是小資族與學生黨閨蜜，這次推出9色玫瑰粉調的眼影盤，隨便混搭一秒變韓妞，擁有女團妝容毫不費力，不僅每一格顏色都是專為亞洲女孩設計，更是不需要技巧，直接無腦上妝，都能輕鬆駕馭的寶藏單品。

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黛珂, MAKE UP FOR EVER, 1028, 眼影, 眼影盤, 眼影凍, 彩妝

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