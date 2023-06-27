第1名讓你想不到！營養師公布「夏季水果熱量排行榜」

▲夏日水果應聰明挑選，適量食用。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏日炎炎，不少人就愛吃水果來開胃，營養師程涵宇分享夏季水果熱量排行榜，教你聰明挑選不發胖！

#熱量第1名 榴槤 1瓣/132Kcal/糖18.4g

營養師程涵宇分享，榴槤的特殊氣味讓人又愛又恨，其中豐富的維生素C和葉酸增強身體保護力，也有豐富膳食纖維助排便，雖然營養豐富，但熱量卻不容小覷，換算下來兩瓣榴槤就等於0.7碗飯熱量，主因在於榴槤除了碳水化合物、糖，還含有蛋白質和脂肪，因此必須適量吃。

#熱量第2名 釋迦 1/2顆/104Kcal/糖16g

釋迦甜甜又富含膳食纖維、鉀離子、蛋白質，吃起來不酸但維生素Ｃ超高，100g即滿足一日所需維生素Ｃ需要，大人小孩都愛不釋手，不過請注意一顆大的釋迦就等於吃掉2碗白飯。

#熱量第3名 香蕉 0.7根/85Kcal/糖18g

便利商店就能輕鬆買到的香蕉，一根中型香蕉熱量是120大卡，內含豐富的維生素與礦物質，運動後補充特別好，研究有發現香蕉有助眠效果，建議大家一天吃一根最剛好。

#熱量第4名 櫻桃10顆/75Kcal/糖8g

櫻桃含有豐富花青素能幫助抗發炎，但營養師提醒，一般人總誤以為櫻桃含鐵量高，其實鐵質含量低，別把它當作補鐵好食材。

#熱量第5名 龍眼12顆/72Kcal/糖15.2g

維生素Ｃ超高的水果而且酸味低，12顆龍眼就能滿足一日維生素Ｃ需要，內含超級豐富維生素C能幫助抗氧化。

#熱量第6名 荔枝5顆/65Kcal/糖14.1g

荔枝低纖熱量高，10顆就有130大卡熱量偏高，營養師補充每天只需要吃10顆就能滿足一日維生素C需要。

#熱量第7名 百香果 1.5顆64Kcal/糖9.7g

富含超高膳食纖維，幫助腸道蠕動健康。

#熱量第8名 葡萄16顆/64Kcal/糖15.6g

紫葡萄含有豐富花青素，能幫助抗氧化。

▲西瓜富含水分，熱量極低。

營養師程涵宇最後也補充，熱量最低的竟是夏季盛產的西瓜，熱量比芭樂還低，最重要還是份量要控制，每次吃0.8碗量剛剛好，紅西瓜含有茄紅素抗氧化，有助心血管健康及改善早期攝護腺肥大。其中瓜胺酸穩定血壓，最特別的是能幫助血管擴張。