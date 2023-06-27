曾愷玹戴1.1億元蕭邦項鍊緊張怕跌倒　海龜錶用「油」讓牠慢慢游





▲曾愷玹佩戴全場最貴的帕拉伊巴碧璽項鍊115,320,000元、L´heure du Diamant系列腕錶2,209,000元、12.649克拉枕型紫色尖晶石戒指6,100,000元。

記者林明瑋 / 台北報導

頂級珠寶就是要華麗、稀有，以展現過人魅力。Chopard（蕭邦）頂級珠寶來台展出，其中超過1億元的帕拉伊巴碧璽項鍊不但是全場最高價，而且全球僅此一條，由嘉賓曾愷玹演繹，讓她緊張大呼：「我好怕跌倒！」腕錶也相當精彩，全球限量8只的海龜錶在面盤上的空間填入特殊的「油」，讓海龜滑動緩慢，像在海裡悠游，十分愜意。

▲全球僅一件的項鍊，鑲嵌1顆34.63克拉帕拉伊巴碧璽、222顆31.56克拉梨形切割鑽石、281顆35.77克拉梨形切割帕拉伊巴碧璽、1677顆11.82克拉鑽石，115,320,000元。（圖／品牌提供）





▲動物世界系列海龜腕錶，錶盤內有3顆滑動鑽石，1隻鑲嵌砂金石和0.17克拉鑽石的滑動海龜，全球限量8只，11,426,000元。

蕭邦是坎城影展的官方合作夥伴，與電影有深刻淵源，Red Carpet與動物系列都是非常適合紅毯的耀眼之作，這次共106件總值超過10億元的珠寶來台，姿態、理念都相當獨特，蕭邦聯合總裁暨藝術總監Caroline Scheufele擅於捕捉生活細節，讓珠寶有各種樣貌，例如首度在台亮相的「愛與和平」長項鍊，以藍寶石、紫晶、沙弗萊石和石榴石打造出繽紛花朵再組成Peace圖形，充滿歡愉的正能量。

▲「愛與和平」長項鍊，以橄欖石、沙弗萊石、藍寶石等多種寶石，打造繽紛花朵，並組成和平符號，11,000,000元。

曾愷玹佩戴瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）與蕭邦合作設計的蝴蝶珠寶，開心透露：「她是我小時候的偶像。」另一套她所佩戴的帕拉伊巴碧璽項鍊，更是全球獨一無二的華美大作，主石為34.63克拉的莫三比克帕拉伊巴碧璽，搭配1677顆總重11.82克拉的鑽石、281顆總重35.77克拉的帕拉伊巴碧璽，身價超過1.15億元，是曾愷玹戴過的珠寶作品中最貴的一件，她直說：「我好緊張！」

▲曾愷玹戴的蝴蝶項鍊十分搶眼，是瑪麗亞凱莉與蕭邦合作的作品，53,770,000元。





▲彩虹愛心項鍊鑲嵌75顆26.96克拉多種色彩藍寶石，1顆0.50克拉愛心鑽石等，8,520,000元、瑪麗亞凱莉系列蝴蝶項鍊以各式切割的鑽石鑲嵌而成，53,770,000元。

今年是結婚10周年，是否會挑件珠寶當禮物？曾愷玹笑說：「是平淡的10周年，應該只會送小禮物或吃頓飯。」相較於珠寶，腕錶對她來說更有吸引力，「對於務實的金牛座來說，珠寶會希望有增值的空間，腕錶反而可以每天佩戴、每天都用得到」。

此次展出的還有動物世界系列，顯得童趣可愛，小獅子戒指的靈感來自《獅子王》的辛巴，4隻小猴子圍繞著一顆24.46克拉祖母綠的戒指，活靈活現很有特色，而全球限量8只的海龜錶，台灣拿下編號8號，以蕭邦研發的全新工藝技術，在兩層藍寶石水晶玻璃間注入特殊的油質，讓海龜與3顆梨形滑動鑽石在錶盤上和緩、自由地移動，構築出海底的微型風景，隨時看都覺得療癒。

▲4隻小猴子圍繞著一顆24.46克拉祖母綠的戒指，16,990,000元。



▲小獅子戒指鑲嵌91顆總重3.14克拉豔彩黃鑽、334顆總重3.58克拉黃鑽，145顆總重0.91克拉鑽石，眼睛為2顆0.4克拉祖母綠，4,600,000元。

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BVLGARI

為歡慶BVLGARI（寶格麗）羅馬飯店開幕，推出一系列全新Monete古幣作品，運用大膽的線條、幾何輪廓展現，讓珠寶充滿個性，Monete Augusto Imperatore頂級玫瑰金古幣頸鍊中央，鑲嵌一枚西元前27年到西元14年的古董銀幣，銀幣上的奧古斯都大帝英姿煥發。

Monete Augustus Emerald Monete Sautoir頂級古幣項鍊，回歸寶格麗於精緻長項鍊上搭配古幣的傳統，鑲嵌超過600克拉的祖母綠圓珠，尾端以八角形吊墜作結，鑲嵌14至37年的古羅馬青銅錢幣。

▲Monete Augusto Imperatore頂級玫瑰金古幣頸鍊。

▲Monete Augustus Emerald Monete Sautoir頂級古幣項鍊。

CHANEL

2020年CHANEL（香奈兒）發表首個致敬斜紋軟呢的頂級珠寶系列Tweed de CHANEL，今年（2023）再推新作，其中Tweed Royal項鍊是最具代表性的設計，運用黃金編織成斜紋軟呢的模樣，再鑲嵌鑽石與紅寶石妝點，中央的獅首可拆卸轉換成胸針，獅首下方垂墜的10.17克拉離形切割鑽石也可拆卸，成為單獨的戒指，依條項鍊可隨心變化出各式搭配方式，相當有意思。