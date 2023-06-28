超準心測！吃蛋糕第一口從哪開始吃？秒測你的「真實愛情觀」

記者曾怡嘉／台北報導

你都怎麼吃蛋糕呢？第一口習慣從哪裡下手？《小紅書》日前有個火紅的蛋糕心理測驗，從你第一口從哪裡吃，就能看出你的真實愛情觀，網友實測都說準！

▲（圖／翻攝自小紅書）

#吃蛋糕的時候，你的第一口會從哪裡開始吃呢？

A.蛋糕上的草莓



B.蛋糕的尖端



C.蛋糕的側面



D.蛋糕上的奶油

----------------------（下有解析）

挑選A的你

你屬於渴望被愛，希望時時刻刻能得到另一半的關注，只要一談戀愛就整個戀愛腦，整個人沉浸在愛裡，對另一半的要求高，如果對方沒有給你足夠安全感，你就容易胡思亂想，小心會不小心造成對方壓力。

挑選B的你

你的包容力很強，談戀愛不求回報，只要自己開心，心甘情願為對方付出，總是把另一半放在你的第一位。有時候晚上會上演內心戲，不確定是不是只是一廂情願，難免會感到有點失落。

挑選C的你

你很容易對他人產生好感，但通常都是在腦中上演小劇場，實際上不敢付諸行動，因此就只是想想，所以很難開花結果，有時候容易把對方想太完美，實際接觸後發現對方有落差，你的愛意就會消失。

挑選D的你

遇到喜歡的人你會大方追求，為了達到目標，你努力的把自己美好的那面表現出來，但有時候太過於努力，反而會嚇到對方，適度的主動就好，太過於積極往往結果差強人意，你就自然的表現自己就好。