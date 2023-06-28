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Kendall火辣擺拍行頭洗版IG！BOTTEGA VENETA為度假打造拉菲草包、涼鞋

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▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 推出 Resort 度假系列及形象廣告 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

炎炎夏季旅行氛圍濃烈，該入手哪些舒適不費力的時尚單品做搭配？BOTTEGA VENETA終於為大家獻上最新2023 Resort 度假系列，更於全球精選度假勝地開設專門店，連超模Kendall Jenner（坎達兒珍娜）也相中超有辨識度Arco拉菲草包款度假去，魅力橫掃IG，完全是時髦正解！

▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲Kendall Jenner（坎達兒珍娜）度假行頭是BOTTEGA VENETA度假系列Arco拉菲草包款 。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA恬淡優雅的步調本來就跟旅行很搭，這次 Resort 度假系列充滿義式低調奢華的慵懶，以舒適柔和的帆布亞麻色、原木棕、橡木色與白色，點綴著最新的紫晶色及青黃綠等鮮豔彩盤，帶來一抹夏日熱情。

▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲拉菲草交織著柔潤的皮革，包含最受歡迎的 Cassette 及 Arco 系列包款 。（圖／品牌提供）

▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲新款Flip Flap 編織包；Alfie皮革編織涼鞋。（圖／品牌提供）

打頭陣要介紹拉菲草編織款式，此元素已經是夏季關鍵詞，連BOTTEGA VENETA也不想錯過，本次特別將拉菲草交織著柔潤的皮革，包含最受歡迎的 Cassette 及 Arco 系列包款到 Lido 涼鞋，以輕快步伐帶出精細工藝之美；新款Flip Flap 托特包以輕盈的帆布搭配皮革編織造型，是大容量與質感選擇的完美體現。

▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲品牌度假系列專門店 。（圖／品牌提供）

品牌更大動作在西班牙伊比薩島、南法聖佩特羅、土耳其亞勒卡瓦克海濱、美國聖地牙哥及夏威夷阿拉莫阿那開設度假系列專門店，結合原木材質、木棕及白色色調家具，呈現對大自然最親密的感受。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 在今年夏季為每個星座，設計在陽光下穿著的泳裝和沙灘裝 Astrology 限定系列。（圖／品牌提供）

同時，FENDI 在今年夏季為每個星座，設計在陽光下穿著的泳裝和沙灘裝 Astrology 限定系列，按照慣例從典藏檔案中尋到一些靈感，來自1990春夏及1993春夏兩個年份的經典設計成為這一系列的養分，包含Karl Lagerfeld 繪製的原創星座圖案、取用 1993年秀場的運動風剪裁廓形，打造出全新泳裝款式，由此可見時尚的古今交融。

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關鍵字：

BOTTEGA VENETA, 2023, Resort, 度假

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