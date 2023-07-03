包・開箱／Bally新Logo超高級！Emblem纏繞8包款來襲、侯佩岑先入手

記者鮑璿安／專題報導

百年精品如何在傳統工藝和創新之間權衡？Bally上任僅一年的創意總監Rhuigi Villaseñor，交出了漂亮的 Emblem 包袋系列成績單，鎔鑄感的巴洛克風格標誌傾注在現代感的方包之上，讓這無限8字符號成為品牌時下最有辨識度的Logo，時尚愛好者必須要認識，《ET FASHION》包開箱一起來解讀！

▲標誌五金Emblem擁有無限8字符號廓形，呈現時尚永恆現代風格 。（圖／品牌提供）

Rhuigi Villaseñor執掌期不長，但鮮明的設計語言表明他向年輕世代靠攏的決心，代表作之一就是 2023 春夏系列的主角元素Emblem Logo，標誌五金Emblem擁有無限8字符號廓形，呈現時尚永恆現代風格，運用鎔鑄感的巴洛克風格打造極具辨識度的全新標誌。Emblem的兼容性很廣，注入包款、鞋履以及飾品之上，代表Bally邁向新時代的全新蛻變。

▲EMBLEM 羊皮菱格紋圓筒肩揹包 ；EMBLEM 牛皮方型提把包 。（圖／品牌提供）

帶著這股超強辨識度，Emblem的誕生完全符合Logo控的喜好，本次開箱全新 Emblem 包袋系列，首推的壓紋牛皮肩背包，以巴洛克風格標誌五金與鱷魚壓紋點綴，散發奢華古典氣息，包身側面的五金設計，透過上拉或下拉其扣飾，可調整揹帶的長短變換。另外，也打造出珠鍊肩揹包、手提牛皮方型提把包、羊皮菱格紋圓筒肩揹包，跳脫常規包款輪廓，成為滿足於日常和派對場合的最佳配件。

▲（依序）侯佩岑、吳卓源直接拎上牛皮方型提把包 。（圖／品牌提供）

還沒想到該如何搭配Emblem 包袋？侯佩岑、吳卓源直接拎上牛皮方型提把包，休閒日常的私服特別能夠彰顯五金配件的華麗，透過各式皮革紋理結合，成為全身的造型亮點。然而，今年9月品牌下一任創意總監Simone Bellotti交接的首秀將登場， Emblem如何在Bally進程上持續進化，相信時尚迷都很期待。