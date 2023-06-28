金高銀好衣品打光才看得見！不露胸露腿引網友狂讚「氣場180」

記者李薇／台北報導

演員金高銀演出過多部膾炙人口的戲劇，包括：《奶酪陷阱》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《The King：永遠的君主》等等，每次接下新劇本都會引起粉絲關注；最近她出席青龍電視劇大賞活動，不僅同框《魷魚遊戲》李政宰，一身帥氣穿搭更是展現出高衣品，讓粉絲大讚：「好有氣質」。

沒有女星出席公開活動總要露腿、露胸的穿搭，金高銀這次亮相，以一身黑色CHANEL 2022/23 métiers d’art工坊系列，雖然都是黑色系單品，但卻充滿細節與巧思，上身豹紋圖騰真絲縐綢襯衫在光影下熠熠生輝，要價10萬6500元，搭配銀質鑲嵌水晶的領帶項鍊，勾起視覺焦點。

下身搭配黑色印花牛仔褲，以菱格紋圖案設計出交錯經典山茶花與雙C LOGO，要價7萬2100元，雖然兩件衣服都是帶有印花的設計，但在光影下才會顯露出細節，不仔細看還以為是整套黑色素面的穿搭，看起來簡約俐落又有型。

為了讓長褲自然垂墜的版型更好看，金高銀腳上還踩了厚底高跟鞋，前高後高搭配粗跟的設計，走起來也能幹練大方，照片一出，立刻獲得許多網友讚賞，「氣場直奔180公分」、「看著很舒服的氣質就是這樣」、「她和香奈兒適配度太高」。