fb ig video ETtoday search mobile

金高銀好衣品打光才看得見！不露胸露腿引網友狂讚「氣場180」

>

記者李薇／台北報導

演員金高銀演出過多部膾炙人口的戲劇，包括：《奶酪陷阱》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《The King：永遠的君主》等等，每次接下新劇本都會引起粉絲關注；最近她出席青龍電視劇大賞活動，不僅同框《魷魚遊戲》李政宰，一身帥氣穿搭更是展現出高衣品，讓粉絲大讚：「好有氣質」。

沒有女星出席公開活動總要露腿、露胸的穿搭，金高銀這次亮相，以一身黑色CHANEL 2022/23 métiers d’art工坊系列，雖然都是黑色系單品，但卻充滿細節與巧思，上身豹紋圖騰真絲縐綢襯衫在光影下熠熠生輝，要價10萬6500元，搭配銀質鑲嵌水晶的領帶項鍊，勾起視覺焦點。

下身搭配黑色印花牛仔褲，以菱格紋圖案設計出交錯經典山茶花與雙C LOGO，要價7萬2100元，雖然兩件衣服都是帶有印花的設計，但在光影下才會顯露出細節，不仔細看還以為是整套黑色素面的穿搭，看起來簡約俐落又有型。

為了讓長褲自然垂墜的版型更好看，金高銀腳上還踩了厚底高跟鞋，前高後高搭配粗跟的設計，走起來也能幹練大方，照片一出，立刻獲得許多網友讚賞，「氣場直奔180公分」、「看著很舒服的氣質就是這樣」、「她和香奈兒適配度太高」。

►這三大星座女簡直「優秀男人收割機」！TOP 1顏值高、能力強當然都會淪陷

►以結婚為目標戀愛的三大星座！TOP 1交往等同結婚，不想經營無結果愛情

►43歲金泰希簡直「凍齡天花板」！同框小11歲林智妍沒輸被讚爆

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

金高銀, chanel, 香奈兒, 穿搭, 李政宰, 魷魚遊戲, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

韓韶禧「積水鎖骨」太性感！480萬頂級珠寶上身，不愧是韓國首位全球大使

韓韶禧「積水鎖骨」太性感！480萬頂級珠寶上身，不愧是韓國首位全球大使

41歲宋慧喬又讓網友美哭！祖母綠、藍寶石上身　滿滿法式鬆弛感好仙

41歲宋慧喬又讓網友美哭！祖母綠、藍寶石上身　滿滿法式鬆弛感好仙

網路爆紅「8水2油」養膚法！1秒搞定速效又有感，懶人必學美顏小心機 涼意滿分的「空靈系香水」！無法用言語定義的清爽，只有噴上才會懂 迪麗熱巴裙襬一撩露絕對領域太辣！泳衣配半身裙時尚度爆棚 Angelababy又拿收藏出門！愛馬仕極限量「黑夜小房子」要價近500萬 包子頭綁不好變道姑？3招手殘人也會的必學編髮　輕鬆紮出完美花苞頭 最喜歡獨處的3大星座！Top 1活潑是裝的，宅在家一個人更自在 懶得談戀愛最容易一直單身星座Top 3 ！冠軍要求高，總把愛情往外推

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面