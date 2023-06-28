SONY 2023年BRAVIA XR登台　新增遊戲選單打Game更暢快

▲SONY 2023年最新BRAVIA XR電視系列登台。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本品牌SONY今（6／28）在台發表當家花旦BRAVIA電視系列，包括Mini LED X95L、全陣列LED X90L、QD-OLED A95L 以及OLED A80L等4K HDR系列機種，主打皆採用全面升級的智慧處理器XR，智慧優化影音品質，此外與遊戲主機呼應，新增「遊戲選單」，讓玩家能各便利的調整個人化呈現模式，並強化節能功能，即起陸續上市。

SONY在許多國人心中仍是電視第一品牌，近幾年面臨電視面板技術主落韓廠，SONY也針對自家智慧處理器技術進行宣傳強化，今在台發表X95L、X90L、A95L以及A80L四個系列共12款規格新品，包括Mini LED、全陣列LED、QD-OLED以及OLED面板，均支援4K畫質，搭載自家技術規格的XR智慧處理器。

XR智慧處理器強調的技術在於仿照大腦，即時交叉分析數十萬種元素、高效同步處理影像與音效，新一代搭載「XR Clear Image 降噪銳化」畫質升頻技術，可針對低解析訊源減少模糊與降低噪訊，減少影響畫質的因素，更加突顯場景的生動度。建議消費者實際至店面實際體驗最準。

為強化獨家特質，今年產品新增「遊戲選單」，讓玩家可透過快捷選單，直接調整「可變更新率(VRR)」或「減少運動模糊（Motion Blur Reduction）」等功能，並加入INZONE電競螢幕系列的「黑色均衡器（Black Equalizer）」功能、「螢幕尺寸調整」，其中A95L系列更搭載第一人稱射擊和即時戰略遊戲模式，與支援多重檢視（Multi-View）功能。

另外，為呼應永續議題，今年也增加了「節能儀表板 (Eco Dashboard)」，整合了相關節能設定，方便使用者快速調整和最佳化耗電量。4款系列製造地均為日本，即日起於台灣陸續上市。

台灣品牌OVO近日發表旗下首款可移動智慧電視「推推閨蜜機」TT1，搭載27吋智慧顯示器，底座附萬向滾輪，螢幕可旋轉180度，並能上下傾斜45度、上下升降20公分，強調充電3小時，最久可使用8小時。主打可自由安裝 APP，免組裝即開即用。

業者表示，TT1內建豐富影音內容，附藍牙語音遙控器，可支援語音搜尋，開機就有免費第四台頻道可以看，並支援OVO、Aptoide TV與Google Play三大應用程式商店，並可透過USB安裝各式Android APP，還有智慧節能含關螢幕聽音樂、長時間未操作自動關機、定時關機等。上市售價29,980元，8／15前贊助預購價17,988 元。