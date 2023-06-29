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在一起只會互相折磨的三大星座！TOP 1看似很合，但心思過細常出現猜忌

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

遇到動真心喜歡的對象，當然希望可以長長久久，但以下這三大星座配對，雖然可以轟轟烈烈戀愛，但因為個性本質的不同，時間一長，很容易就會出現許多摩擦，甚至難以繼續走下去，要特別注意。

▲星座,獅子座,摩羯座,雙子座,處女座,天秤座,雙魚座,占卜,。（圖／tvn_drama IG）

TOP 3：獅子座與摩羯座

這兩個星座剛剛在一起的時候，絕對是數一數二的甜蜜，摩羯欣賞獅子的霸氣、獅子欣賞摩羯的踏實，但相處時間一長，就會發現彼此原來優點也會是缺點，摩羯踏實但比較沒有浪漫情懷，相處起來模式固定就略顯無聊，而獅子喜歡掌控一切的霸道，也會成為另一半看不順眼的自大感。

▲星座,獅子座,摩羯座,雙子座,處女座,天秤座,雙魚座,占卜,。（圖／tvn_drama IG）

TOP 2：雙子座與處女座

這兩個星座光是在一起就很難，有緣分相遇的初始很可能都是源自新鮮，因為彼此不是一類人，在磨合的過程中處處是驚喜，但長時間下來，處女看不慣雙子喜愛追求新鮮活潑的事物，三不五時往外跑，雙子也會覺得處女動不動就規則一堆，到處都是底線很煩人。

▲星座,獅子座,摩羯座,雙子座,處女座,天秤座,雙魚座,占卜,。（圖／tvn_drama IG）

TOP 1：雙魚座與天秤座

雙魚座與天秤座兩個看起來好像還很合適，他們彼此都懂得為對方思考，心思敏感、很會照顧人，但也因為看得太細節，導致一點蛛絲馬跡就會讓互相猜忌起疑，一點小事就可以大吵，長此以往的不信任，導致感情無法走得長久。

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關鍵字：

星座, 獅子座, 摩羯座, 雙子座, 處女座, 天秤座, 雙魚座, 占卜

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