43歲金泰希《有院子》同林智妍飆演技　高畫質近拍也零細紋秘訣公開

記者李薇／台北報導 圖／channel.ena.d IG、品牌提供

「戲劇女王」金泰希最近演出懸疑劇《有院子的家》，搭擋小11歲女星林智妍，不僅比拼演技，凍齡美貌更讓粉絲驚嘆，43歲依舊白皙緊緻的童顏，完全看不出已經是2個孩子的媽，之前她就曾分享過自己的保養秘訣，素顏就是肌膚最好的休息。

＃素顏讓肌膚休息

金泰希因拍攝工作所需，經常都需要化妝，雖然回歸家庭之後，上妝的時間變少了，但她認為，素顏就是讓肌膚最好的喘息時間，只要沒工作就很少化妝，降低肌膚的負擔。

＃隨身帶多種護唇膏

翻看金泰希隨身的化妝包，她光是護唇膏就要帶3、4支，她覺得護唇非常重要，塗上去會讓整個人看起來比較有精神，所以隨時都會帶不同效果的單品，針對各種膚況補擦。

＃早晚都要上眼霜

大眼的美女隨著年紀增長，很容易在眼周有細紋，所以金泰希每天的保養步驟，不管早晚一定要有眼霜，維持眼周肌膚的潤澤，白天步驟從化妝水、精華液、乳液、眼霜到BB霜，晚上化妝水、乳液、乳霜跟眼霜，不過多程序也是關鍵。

＃自信很重要

外在狀態良好，內在也需要堅強的心智，才能由內而外散發光芒，金泰希也認為，自信是美麗很重要的關鍵，有好的心態才得以支撐外在容貌，鼓勵女性都要勇敢做自己。

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