51歲遠百寶慶拆除日將屆　最後營業日曝光

▲遠東百貨台北寶慶店。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蔡惠如／台北報導

營業超過半世紀、見證西門町商圈風華的遠東百貨寶慶店（遠百寶慶），去年拍板定案將拆除重建，預定在8月建築物將正式進行拆除，百貨從6月起開始進行出清拍賣，最後營業日將訂在7／24，當天百貨僅營業到下午6點，想再去回味舊日時光的民眾記得把握機會。

▲遠東百貨台北寶慶店8月將拆除，目前正在清倉特賣。（圖／記者謝婷婷攝）

遠百寶慶店民國61年開幕，在台已經經營超過半世紀，是許多50、60年代民眾的青春回憶，因應西門町商圈、購物模式變遷，且老舊建築因樓地板限制導致招商不易，去年遠百總經理徐雪芳大膽向集團董事長徐旭東提案打掉重蓋，徐旭東長考了整整一個月終於定案，今年8月正式拆除。

現全台有12間商場的遠東百貨公司，最早的一間店開幕於中山堂附近的永綏街，稱為「遠東百貨永綏店」，在1972年1月與遠百寶慶合併經營，與西門商圈共存共榮，在當時是首家兼營超級市場的百貨公司，許多時髦貴婦流連，也是遠東集團董事長徐旭東開設的首間百貨，是「起家店」的標示性意義，據說徐旭東也曾跟父母一同在此逛街，對該店感情深厚，據悉最後營業日也是近期才定案。

▲遠百寶慶在1972年開幕的模樣，當時8樓還是遠東集團的總公司。（圖／遠百提供）

遠百董事長徐旭東日前出席股東會時表示，對這間「第一個真正的百貨」會有很多懷念，重建後將加入影城，並有更多現代化元素。預計屆時將為西門町商圈帶來另一個新風貌。

▲遠東百貨董事長徐旭東出席股東會時，透露寶慶重建後計畫。（圖／記者湯興漢攝）

遠百寶慶出清特賣目前進入第二波，從6／29至7／24，百貨服飾當日單筆滿3,500元送250元；保健器材當日單筆滿5,000元送500元；大家電當日單筆滿1萬元送1,000元。9款特定信用卡全館當日刷滿5,500元送商品券100元，並有福利品出清全面1折起。