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重生後最想變成哪一種動物？　日網心測分析你現狀以及潛藏壓力

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記者鮑璿安／台北報導

每個人心中或多或少都有難以傾訴的壓力，憋在深處很難被釋放，日本網站DRESS日前就公開了一項心理測驗，據說跟著以下問題想像你會成為哪一種動物，就能夠進一步剖析目前狀態以及潛藏壓力。

Q：如果給你機會重生，第一直覺想變成以下哪一種動物？

▲▼心測 。（圖／pixabay）

▲日本心測分析現階段壓力   。（示意圖／pixabay）

A：狗

B：猫

C：魚

D：鳥

A：選擇狗 看待事情太過於嚴肅

你目前處於相當緊繃的階段，好像再使點力氣就會斷裂的橡皮筋，主因是你往往把事情看得太認真，甚至有可能因為別人而忽略自己，最好的解決辦法就是騰出時間放鬆心情，有助於減少緊張情緒。

B：選擇貓 沒有好好享受當下

你本來屬於活力充沛的類型，但是被一些事物牽絆住，導致你無法釋放正能量，其實偶爾不要按照計劃行事，抽空外出、爬山或旅行都能夠釋放壓力，反而會收穫意想不到的人際關係。

C：選擇魚 陷入人際關係煩惱中

你很敏感也很容易緊張，對人際關係的些微變化都可能讓你感到刺激又有壓力，尤其是晚上，可能會因為工作、交友產生擔憂而睡不著覺，打破了自己該有的步調。

D：選擇鳥 被日常工作所束縛

你是那種喜歡表達、喜歡想像的人，每天日復一日重複同樣的事情會扼殺你的靈感，也不願意被這些繁雜的任務所困住，所以不妨發揮你的創意，與人多多溝通，反而會解開心中的不悅。

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關鍵字：

日本, 心測, 壓力

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