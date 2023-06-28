白鹿又甜又辣！300萬愛心珠寶狂撩粉絲　連禮服搭配都有巧思

記者李薇／台北報導 圖／當然要加糖微博、今天不想當熬夜冠軍微博

大陸演員白鹿憑藉《周生如故》一劇，成為當紅人氣女星，最近又與羅雲熙搭檔《長月燼明》，演技備受好評，28日出席公開活動，只見她身穿一襲黑色大U領連身裙，選戴紅粉色Chopard（蕭邦）Happy Hearts系列頂級珠寶，又甜又仙讓粉絲好驚艷。

白鹿這次出席活動，身穿Safiyaa黑色U領細肩帶洋裝，在右腰間設計別針抓皺的質感，頗具巧思，腳踩「義大利鞋王」Sergio Rossi厚底粗跟高跟鞋，展現姣好體態，簡約沒有過多色系的穿搭，就是為了更好展現身上甜美又活潑的珠寶。

白鹿脖子上戴了HAPPY HEARTS系列玫瑰金長項鍊，愛心上面鑲嵌滿滿鑽石或是粉紅珍珠母貝，售價人民幣37萬0000元（約台幣158萬7000元），耳上也戴了同色系與材質的垂墜耳環，售價人民幣13萬1000元（約台幣56萬1200元），仔細一瞧，手上還有手鐲、腕錶與戒指，光配件就總價將近300萬台幣上身，真的是頂規奢華。

出席活動的大片一出，可以發現白鹿在活動上，刻意將頭髮盤起，讓珠寶更為醒目，中分長捲髮梳得乾淨利落，看起來得體大方，而私下釋出的照片，則是恢復了浪漫大波浪長髮，更顯得精緻唯美，照片PO網立刻洗版社群，網友直誇「造型太絕」！