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小病不斷？營養師曝「自律神經失調」10警訊，多吃4種食物助預防

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▲▼ 營養師曝「自律神經失調」10大警訊 。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享自律神經失調的警訊和飲食調理方針。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

現代人生活型態改變，生活忙碌步調快加上壓力大，除了睡眠問題是許多人共通困擾，也越來越多人有自律神經失調的狀況。知名營養師高敏敏就提醒，如果你也是大病沒有但小病不斷、常覺得渾身不對勁，小心可能就和自律神經失調有關。她也列出「自律神經失調10大警訊」和飲食調理方針，快來看看你是否有以下症狀。

▲▼ 營養師曝「自律神經失調」10大警訊 。（圖／達志示意圖）

1.睡眠品質下降
夜裡翻來覆去睡不好，不是失眠、半夜驚醒，就是太早醒。

2.胃食道逆流
常常有胃脹、胃痛、火燒心的症狀。

3.姿態性低血壓
當蹲下再站起來時會有頭暈目眩的感覺。

4.喉嚨有異物感
有壓迫感之外，也不能吞口水。

▲▼ 營養師曝「自律神經失調」10大警訊 。（圖／達志示意圖）

5.頭痛
不明原因導致緊縮性頭痛。

6.心悸、胸悶
胸口好像被堵住，喘不過氣的感覺。

7.某部位大量出汗
像是手腳出汗或頭部流汗。

▲▼ 營養師曝「自律神經失調」10大警訊 。（圖／達志示意圖）

8.腹瀉、便秘
肚子痛或是腸躁症。

9.容易焦躁、恐慌、緊張
作息不正常或壓力太大都會導致自律神經失調。

10.眼乾、耳鳴
平常自律神經會控制眼睛及淚腺，另外幫助耳內血管正常收縮，但當自律神經失調時則無法正常作用。

▲▼ 營養師曝「自律神經失調」10大警訊 。（圖／達志示意圖）

看完以上10大警訊，想要避免自律神經失調，高敏敏建議飲食有4多吃和4少碰。

＃多吃1：維生素B群
維生素B群可維持神經系統正常運作，避免憂鬱、焦慮，建議可以多吃各種原型食物並均衡攝取，像是全穀類、肉類、深色蔬菜都很不錯。

＃多吃2：鈣質
鈣質能協助放鬆肌肉、舒緩壓力，建議補充牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等，這些都是鈣質豐富的食物。

▲▼ 營養師曝「自律神經失調」10大警訊 。（圖／達志示意圖）

＃多吃3：維生素E
缺乏維生素E易造成荷爾蒙失衡，容易引發自律神經失調，建議可以多吃蛋黃、植物油、深綠色蔬菜、鮭魚等食物來補充。

＃多吃4：喝夠水
人體血液中有70％是水分組成，而身體會不斷排出水分，所以足夠的水分能幫助生理功能正常運作。

＃少碰1：酒精
酒精會使水分流失、睡不好，抑制副交感神經活動，再加上喝酒會讓身體發炎，導致免疫力下降。

▲▼ 營養師曝「自律神經失調」10大警訊 。（圖／達志示意圖）

＃少碰2：精緻糖
血糖起伏大會降低自律神經的穩定性。但如果真的想吃甜的，高敏敏指出依衛福部建議，每日飲食中添加精製糖的攝取量，不宜超過總熱量的10%，降至<5%更好。

＃少碰3：咖啡因
過量的咖啡因會刺激交感神經，再加上咖啡因會影響大腦中的腺苷受體以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張，而已經容易出現壓力和焦慮的人，可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重。建議咖啡因的每日攝取量要在300毫克以下，才不會對健康造成影響。

＃少碰4：高鈉食物
雖然鈉是人體必需的元素之一，可以維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但過多可能會造成交感神經活性提高，自律神經易調節困難。

高敏敏也提醒，除了飲食之外，正常的作息也很重要，建議要保持良好的睡眠習慣。她也表示，如果自律神經失調症狀一直都沒有改善，還是要尋求專業醫療協助。

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關鍵字：

自律神經失調, 症狀, 警訊, 預防, 改善, 飲食, 食物, 營養師, 高敏敏

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