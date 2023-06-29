夏季就變油頭人？專家教「清爽3招」第一點超重要，還能去頭味

▲做對清潔保養，夏天也能擁有清爽蓬鬆的秀髮。（圖／翻攝IG@haeny_gram、unsplash）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

炎熱的夏季到了，除了高溫讓人難受，加上台灣氣候悶熱潮濕，讓頭皮容易出汗出油，導致髮根扁塌油膩，甚至出現惱人異味，天天洗髮也還是成油頭！法國頭皮頭髮養護專家Rene Furterer萊法耶就分享3招頭皮管理保養秘訣，從調整清潔保養習慣，擺脫油頭、頭臭味困擾，讓你夏季也能有清爽蓬鬆的秀髮。

＃每周用頭皮前導精油按摩清潔



想在夏天維持清爽頭皮，平衡油脂分泌是不二法則。平時除了可補充維生素A、維生素B、維生素C、維生素D、維生素E等營養素促進毛囊正常代謝，也建議每周2次在洗髮前使皮前導精油或頭皮清潔產品，搭配頭皮按摩，深入髮根去除油膩、老廢角質，避免毛孔阻塞，也能幫助洗去不良頭臭味。

此外，養成良好生活習慣、規律運動、避免刺激性食物、保持枕套與擦髮毛巾等物品的清潔，也都是維持清爽頭皮的必要條件。

＃選用控油髮浴，平衡油脂分泌



一到夏天，許多人以為加強頭皮清潔才是王道，但油脂也是保護皮膚的屏障，過度清潔可能造成油水失衡，反而導致油脂過度分泌。因此建議一般情況下1天最多洗1次頭，大量流汗或是戶外工作者則可以適當增加洗頭次數；也建議每周1至2次，選用能調節與平衡油脂分泌的洗髮產品，幫助保持頭皮平衡狀態。

＃適時使用乾洗髮



夏天外出最怕出油使髮根扁塌，尤其女生若擔心「條碼瀏海」、湯麵頭現形，或是騎車戴安全帽、運動大量出汗後，推薦可隨身攜帶乾洗髮產品，讓髮絲重現潔淨清爽、去除頭髮上多餘油脂異味、並快速重整髮型，重拾清爽蓬鬆。

▲RENE FURTERER CURBICIA 葫蘆沁衡髮浴，150ml，NT$980；600ml，NT$2,300。



含有專利水葫蘆萃取和檸檬酸、柑橘、百里香等多重植萃精油，具有溫和淨化多餘油脂的效果，調節皮脂過度分泌情形，幫助保持頭皮平衡狀態。

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，NT$350；820ml，NT$950。



以有舒緩鎮靜肌膚效果的甘草作為主要成分，搭配植萃檸檬酸與甘醇酸，製成小分子液態，讓有效成分能瞬間浸潤頭皮，快速軟化角質，以溫和方式淨化代謝頑劣油脂，暢通頭皮毛孔，使髮根更輕盈蓬鬆。

▲Hair Rituel 賦活重升深層潔淨髮精露，200ml，NT$2,900。。



獨家配方高嶺土，能吸附分泌過剩的皮脂，清潔頭皮上的髒汙和殘留物，搭配瓜哇萃取物、香芹籽萃取物及維生素E乙酸酯、天然紅沒藥醇，可改善油脂分泌過剩問題，深層淨化清潔，同時紓緩髮肌不適、延緩老化。

▲Oribe 舒活頭皮輕爽重現洗髮露，250ml，NT$1,680。



Oribe首次推出專為油頭設計的全新「舒活頭皮輕爽重現系列」，能減少多餘油脂分泌並長效乾淨輕爽感受。其中洗髮露添加綠海藻與糖源益生元，溫和潔淨毛髮和頭皮，能有效減少和控制頭皮油脂分泌，維持頭皮微生態平衡。

▲歐舒丹 草本淨涼乾洗髮，80ml，NT$880。



獨家控油粉霧有助於吸附頭皮髮根多餘油脂及雜質，添加雪松、薰衣草、尤加利、薄荷和葡萄柚5種草本精華油，結合普羅旺斯薄荷萃取有效沁涼紓壓、二氧化矽吸附多餘皮脂汗水，能立即提升清爽與蓬鬆感。