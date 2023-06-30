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夜深了還睡不著？「5個秘訣」教你快速入眠　「先熱後冷」很重要

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▲睡眠。（圖／123RF、Simply新普利夜酵素ＥＸ提供）

▲擁有良好的睡眠品質，一覺起床更有精神。（圖／123RF，以下同）

時尚中心／台北報導

現代人生活步調緊張且工作壓力大，超過一半的人都有睡眠問題，除了晚睡、熬夜，更容易有淺眠、失眠的問題，盤點幫助入睡的5個小秘訣，讓你養成良好睡眠習慣，一覺到天亮。

建立規律的睡眠習慣
盡量在同一時間上床睡覺，並每天保持相同的睡眠時間，將有助於調節身體的內在時鐘。

床是睡覺的地方
當睡不著的時候，別躺在床上，這時候不妨起身去做一些別的事情，這樣的目的是不要讓大腦把睡不著和床連結起來，試著等真正睏的時候再上床，別想躺在床上來產生睡意，這樣反而會陷入睡不著的惡性循換。

▲睡眠。（圖／123RF、Simply新普利夜酵素ＥＸ提供）

「先熱後冷」是秘訣
通常大家睡前都會洗個熱水澡，研究證實睡前沐浴真的有助快速入眠，數據顯示上床前沐浴的人入睡速度提高36%，簡單來說要讓身體經歷「先熱後冷」的感受，這樣的溫度變化，就是讓人提高睡眠品質的重點。

▲睡眠。（圖／123RF、Simply新普利夜酵素ＥＸ提供）

放鬆身體和心靈
建議進行舒適的睡前活動，像是聆聽柔和的音樂、閱讀輕鬆的書籍等，有助於放鬆身體和心靈，降低壓力和焦慮。

創造良好的睡眠環境
保持寧靜、溫度舒適、光線放暗、注意床墊和枕頭舒適度，創造一個有助於睡眠的環境。

▲睡眠。（圖／123RF、Simply新普利夜酵素ＥＸ提供）

除了能一夜好入眠，是不是更想了解最紅的懶人夜間代謝法，不但幫助你入睡，還讓你享受不必忍受，只需要睡前多加這一步，睡前兩顆Simply新普利夜酵素ＥＸ，嚴選無農藥栽培的222種草本植物、穀物、蔬菜、水果、豆類、海草等蔬果酵素，在睡前透過酵素加強分解飲食負擔，同時搭配好入眠專利成分幫助入睡，更一邊利用夜間休息時間加強代謝，讓你睡得好代謝好，起床負擔歸零，代謝維持正循環！
＃Simply新普利 ＃夜酵素升級版

 

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