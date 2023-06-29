Bottage Veneta合作非洲航空還打造限量毛毯？　讓人拍手的全新計劃曝光

記者鮑璿安／綜合報導

精品持續透過自身的影響力，從更開闊的角度展開跨國界創意交流，Bottega Veneta 在創意總監Matthieu Blazy帶領下，積極關注社會議題和多元身分，這次合作對象是非營利雜誌《Air Afrique》 雜誌，品牌更帶來工坊內法籍蘇丹設計師 Abdel El Tayeb 設計的限量毛毯，以人文特質賦予工藝之美。





▲Bottage Veneta 合作《Air Afrique》雜誌，發揚非洲後裔的非凡創意及對話交流。（圖／品牌提供）

首先介紹主角《Air Afrique》雜誌，名稱來自於非洲航空 (Air Afrique) ，這間航空公司曾在 1961 至 2002 年間營運，並由塞內加爾、中非共和國、喀麥隆、象牙海岸、加蓬、貝寧、布基納法索、 茅利塔尼亞、尼日爾、剛果及查德共同擁有，是重要的跨境運輸交通工具，背後更承載藝術和文化交流的核心任務。本次經由巴黎新生代的團體策劃，以 20 世紀的泛非洲地區雜誌為靈感，將介紹非洲航空珍貴過往的典藏內容，以及來自法國、加勒比地區及非洲藝術家和作家的當代創作。

▲Bottage Veneta 特邀法籍蘇丹設計師 Abdel El Tayeb 設計限量毛毯。（圖／品牌提供）

若光看文字還未想像到非洲藝術之美，品牌特邀法籍蘇丹設計師 Abdel El Tayeb 設計限量毛毯，每張毛毯皆由 Bottega Veneta 珍藏的頂級羊毛、銀色皮革和剪羊毛織成，揉合蘇丹工藝與西方服裝製作技巧，細膩刻畫出 Abdel 母親身上傳統的斗篷裙圖樣。

▲頂級羊毛、銀色皮革和剪羊毛織成，揉合蘇丹工藝與西方服裝製作技巧。（圖／品牌提供）

雙方產生合作其實並不意外，品牌自2022 年 3 月開啟贊助知名的粉色雜誌《BUTT》復刊，到今年與 《Air Afrique》雜誌的嶄新合作，共同扮演對話者身分，傳遞非洲航空著名的機上雜誌 Balafon 的精神，雜誌創辦人Lamine Diaoune 表示：「我們希望重振非洲航空過往象徵的價值，保留這個傳統，期盼非洲航空再次成為文化交流的話題與典範。」讓人期待Bottega Veneta與非洲的更多時尚火花。

▲FENDI在巴努斯港開設全新精品店並進駐Puente Romano度假村。（圖／品牌提供）

另外，FENDI的腳步則來到西班牙，在巴努斯港開設全新精品店並進駐Puente Romano度假村，佔地403平方公尺，洋溢濃厚西班牙風情，在三層樓的獨特氛圍中展示完整男女裝系列。外牆上的兩扇通風前窗與上層的兩排拱門，在室內外之間創造出對話，讓人想到 FENDI 的羅馬總部 Palazzo della Civiltà Italiana。同時全新 Astrology 系列也將完整登場，FENDI 從品牌典藏檔案中的1990年春夏和1993年春夏兩個經典系列，以及由現任高級訂製服與女裝藝術總監 Kim Jones 精心制定的重要設計元素中汲取靈感，反映出過往今來，為即將到來的夏天精心策畫。