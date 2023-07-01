經濟艙也能躺！紐西蘭航空「空中沙發」好chill　紅白酒、哈根達斯全上

文、圖／Ean

日前紐西蘭航空主要因創新的「舒眠艙」（Skynest）構想，被知名的航空評鑑網站AirlineRatings.com獲評為2023年全球最佳航空，說到創新，對紐西蘭航空早非新鮮事，Ean前陣子初訪紐西蘭，才剛體驗到他們另一項同樣是率先研發推出的「空中沙發」，在2024年9月舒眠艙登場前，就算搭乘經濟艙一樣能體驗躺著飛的舒適航程！此外，回程搭乘真正躺著飛的商務艙是採魚骨式座位配置，有種空中Lounge的愜意感，不過聽說明年開始商務艙就會改成目前業界的主流形式，若想體驗動作得快！

▲帶上出發前喜獲的紐西蘭航空吉祥物Kiwi Bird同行，彷彿一塊在空中沙發上靜坐。

▲紐西蘭航空商務艙目前採魚骨型配置，預計明年調整，若想體驗得趁早。

▲從服務、餐點到硬體，紐西蘭航空商務艙整體的體驗相當不錯。

▲商務艙餐點的前菜，不論擺盤或口味都有水準。

疫情期間，不少⼈看到我都會問個我很難回答的問題：「開放之後，Ean你最想去哪裡？」說難，是因為那麼久的時間⾶不出去，能出國旅遊不管到哪我都很開⼼！對⽅以為我講的是客套話、不死⼼的不接話、硬是要等著我說出⼀個地⽅，「嗯…若有的話，可能就是紐⻄蘭吧！」我也沒想太多，只想趕快結束這⼀題，於是說了⼀個我還沒去過但聽說很美很好拍的國家。但，確實如此，我還真的蠻想去的，印象中的紐⻄蘭，有火⼭有冰川，有溫泉有雨林，還有史詩般的壯闊⼤⼭與峽灣，光是「活的地理教室」這稱號，就讓我想帶著相機鏡頭去好好拍個過癮。終於，宇宙接到我下的訂單！很棒的是，還是要搭乘台灣唯一直飛的紐西蘭航空。除了被評為今年全球最佳航空，早先在2021年時也被AirlineRatings.com評選為太平洋地區的「最佳長途航空公司」、「最佳豪華經濟艙」和「最佳經濟艙」，因為這回也會在紐西蘭境內搭紐西蘭航空進行兩趟南北島的短程飛行，正好可以有個很完整的航空體驗。

▲帶Kiwi Bird一起拜見紐西蘭最高峰 – 庫克山。

▲從南島來到北島，這趟紐西蘭之旅初體驗相當盡興。

▲我喜歡坐在窗邊，欣賞高空視角的風景。

▲紐西蘭航空Kiwi Bird與奧克蘭天空塔。

啟程｜直飛奧克蘭

從桃園機場前往奧克蘭的航班時段很不錯，晚上6點多起飛，航程約10個小時，隔天早上約9點降落（紐西蘭快台灣4小時），在機上睡一覺就到了！去程我是搭乘經濟艙，讓我印象比較深刻的是，提供中文介面的個人娛樂系統是一上飛機就能使用，蠻好打發時間，此外每個座位都有插座可充電，這對長途飛行蠻重要。餐點部分，從桃園起飛提供的是中式料理，我搭乘的航班提供了三杯雞飯與川味豬肉炒麵，我選了前者、蠻合口味，餐後還有哈根達斯冰淇淋。讓不少朋友會很開心的是，就算搭經濟艙一樣有紅白酒可享用。

▲紐西蘭航空是目前台灣直飛紐西蘭的唯一選擇。

▲經濟艙座位腿部空間不會侷促。

▲空服人員熱情詢問要不要來點紅白酒。

▲從台灣出發的經濟艙機上餐點。

紐西蘭航空創新空中沙發

紐西蘭航空的經濟艙有推出一種特別方案「空中沙發」（Skycouch），是把⼀排三個座位變成專屬可躺臥的獨立空間，長途飛行過程中，可很放鬆的伸展與好好睡上一覺。特別是有帶小孩的父母，肯定會很感謝有這樣的選項。空中沙發主打高性價比，讓沒預算搭商務艙的乘客，在經濟艙就能擁有小確幸！無需全價購買3個座位就能享用3個位置組成的空中沙發空間！以我查詢到搭乘當月（2023年5月份）的機票費用為例，經濟艙來回一人含稅不到3萬，若加上單趟的空中沙發（若荷包夠當然是來回都選，若只有一趟的預算則優先建議放在去程的夜航班），一人享用約台幣5萬元，若是兩人共用一組空中沙發，分擔價格更加優惠，我覺得蠻值得！

手把手的預訂方式教學

1. 選擇航班：預訂經濟艙航班，並查找「機上有Skycouch」的選項，此時顯示的價格為普通的經濟艙價格

2. 選擇Skycouch座位：在「座位選擇」步驟中，選擇可選的Skycouch座位，這時就會看到升級至Skycouch所需的費用，如果改變主意，只需按 “取消” 即可選擇標準座位

更多相關資訊可參考官網頁面介紹

▲每個航班都會提供若干座位作為空中沙發使用。

▲空服員會教導乘客怎麼調整成睡床，並提醒睡覺時要繫上安全帶。

▲舒適的自成天地，追一下劇、睡個覺，10小時的航程倒也蠻快就過去。

紐西蘭境內航班體驗

這趟去程的飛行目的地是紐西蘭南島的皇后鎮，需要提醒的是降落後，因應紐西蘭海關需求，各地來訪入境旅客皆需在奧克蘭國際航廈領取托運行李並通過海關查驗，完成查驗流程入境之後，如旅客轉機時間尚餘一小時以上，可直接在國際航廈站內的紐航服務櫃檯將托運行李掛送至下一個國內目的地，如轉機時間已不足一小時，旅客將會被要求從國際航廈走一小段路前往國內航廈再掛行李，但很棒是在兩個航廈之間都於地面上清楚標示箭頭動線，一目瞭然。第二趟的國內段，我是從南島基督城飛往北島的奧克蘭，在基督城機場不管是報到或托運行李，都是透過機器自己來，設計的很不錯、相當便利！

▲國內航班，紐西蘭航空的空服員會蠻嚴格要求所由乘客仔細觀看安全介紹與影片。

▲紐西蘭航空的機上安全說明影片超用心製作，根本是電影魔戒史詩級。

▲降落奧克蘭時看到窗外這幅有趣畫面，像是「眼力大考驗」，彷彿在問：請於1秒內正確說出照片裡有幾個紐西蘭航空Logo。

▲準備從基督城搭機前往奧克蘭。

▲回到奧克蘭機場，準備迎接紐西蘭北島之旅。

紐西蘭航空貴賓休息室初體驗

從奧克蘭返台的班機時間是早上9:40，考量到得一大早就到機場報到，於是訂了前一晚在機場旁的Novotel Auckland Airport（跟台北諾富特華航桃園機場飯店都是隸屬雅高集團），有夠近、只要過一個斑馬線就到航廈，是非常好的選擇，讓我能有更多時間在紐西蘭航空貴賓休息室好好體驗。紐西蘭航空在奧克蘭機場的貴賓休息室面積相當大，分為好幾個區塊，整體設計相當活潑也舒服。提供的餐點規模，大概是五星級飯店的Happy Hour等級，飲料選擇相當多，就連紐西蘭當地知名的檸檬L&P汽水也有，正好可趁離開前再喝一杯！

▲貴賓休息室的窗景。

▲餐檯上的選項蠻多樣。

▲早餐剛好在這裡舒服解決。

▲劃分成好多個區塊，各有不同風格。

▲讓人想每個地方都坐一下。

▲提供多款酒精與無酒精飲料。

▲吧台除了酒也可點咖啡。

紐西蘭航空商務艙開箱

紐西蘭航空商務艙的座位採魚骨設計，我是首次搭乘，感覺相當新奇，特別是坐在我附近的其他多位乘客是彼此認識，頓時還頗有高空Lounge的感覺，有趣是每個座位前方有個腳墊，據說當初設計的初衷還真的就是要方便同行朋友彼此聊天。說到聊天，回程我幸運搭乘到有免費提供WiFi的班機，這下還真的是能在高空上透過網路跟朋友聊天與即時發文。

▲紐西蘭航空商務艙初體驗，讓我留下很不錯的印象。

▲有質感的商務艙過夜包。

▲商務艙過夜包開箱。

▲簡單就能登入機上 WiFi。

商務艙的餐點相當精緻，提供多款飲料與特選美酒，用高空西餐廳形容一點也不為過，不只美味，還能嚐到紐西蘭的在地食材，像是有道開胃菜就提供了紐西蘭的瑪茲瑞拉起司，讓我能透過舌尖細細回味著綿羊國的純淨天然。

▲商務艙飲品提供各種選擇，誠意十足。

▲紐西蘭航空的空服員相當親切，讓人賓至如歸。

▲紐西蘭當地產的瑪茲瑞拉起司。

▲從奧克蘭出發的班機餐點多了不少紐西蘭特色。

▲彷彿是場高空上的饗宴。

▲叫了一壺薄荷茶來搭配巧克力蛋糕，好享受！

紐西蘭航空的商務艙有機關，要睡覺時可請空服員協助操作，一下子，柔軟舒服的真皮座椅就能變身成為可完全躺平的豪華睡床！更貼心是，他們還會準備床墊外加質感輕柔的羽絨被及兩個枕頭，超過10小時的飛行能如此舒適的一路躺回台灣，只能說再幸福不過了！

▲高空上的黑科技，不愧是創新力十足的紐西蘭航空。

▲空服員會協助鋪床。

▲床墊原來就放在座椅後方。

▲舒適的高空飛行，讓人作夢也香甜。

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紐西蘭航空

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航班資訊：目前每週三班台北直飛往返奧克蘭

台北-奧克蘭／航班編號 NZ78：每週二、四、六，起飛 18:35、降落 09:25+1

奧克蘭-台北／航班編號 NZ77：每週二、四、六，起飛 09:40、降落 17:05